2人靠梁柱黃金空間保命 陳明輝想立遺言 梁書瑋浮父母恩

2018年02月08日 04:11 中國時報 林縉明 、 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

統帥員工陳明輝獲救後抱著孫子，大呼感謝大家。（許家寧攝）

統帥員工梁書瑋受困15小時獲救，經健康檢查後與母親相擁。（林縉明攝）

「不要放棄希望！」統帥大飯店坍塌後5個小時內，第1個被救出的陳明輝，和兒子與孫子三代相擁而泣，他難掩餘悸說，當時心裡很害怕，有想過要不要先交待遺言。另一位受困15小時獲救的梁書瑋表示，當時腦海浮現人生跑馬燈，想說還沒有報答父母養育之恩，當聽到有救難人員聲響後，立刻發聲求救，當他從慈濟醫院檢查無礙步出後，與母親擁抱說：「活著真好！」；兩位受困者也都因靠著梁柱而獲救。

陳明輝說，地震當時正在地下室準備打卡下班，沒想到突然劇烈晃動，眼前一片漆黑，還好地下室沒有塌陷，他靠著工作頭燈與手機向110求救，等待時間就向家人通話報平安，還笑說，有想過要不要先交待遺言。

頭燈照明 急撥110求救

歷劫重生的陳明輝坦言，當時心裡也很害怕，當下緊靠梁柱等待救援，凌晨4點40分陳明輝兒子得知父親獲救，抱著孩子前來，祖孫三代相擁而泣。兒子泣說，很擔心，很怕看不到爸爸了。陳明輝開心抱孫，大呼感謝警消不眠不休救援！一切都很好。

被倒塌的建物壓在1樓櫃檯的梁書瑋受困15小時。梁書瑋的媽媽說，前晚傳出倒塌後，並不知道兒子也受困在內，直到親友通知，兒子正與友人用LINE線上聊天時突然斷訊，才急忙趕到飯店外焦急等候。

梁媽媽說，上午聽到特搜隊用生命偵測雷達及搜救犬確認飯店內受困的人仍有生命訊息，一心只盼望兒子快點獲救！

1樓壓扁 躺15小時獲救

「活著真好！」梁書瑋獲救後表示，地震當時在1樓櫃台值班，一開始感覺到地震準備要去巡視，沒想到強震導致飯店瞬間倒塌，好在有柱子支撐沒被壓到。梁書瑋透露，受困空間大約可以大字形平躺，後來連續餘震造成柱子下壓，僅剩1個人可躺平空間。

梁書瑋說，當時只想到家人是否平安，聽到手機一直響就放心，當時腦海浮現人生跑馬燈，想說還沒有報答父母養育之恩，好在聽到救難人員趕到聲響，立馬敲擊並呼叫「我在這裡！」梁書瑋被救出時全身痠痛，好在身上僅輕微擦傷，幸運逃過死劫。

梁書瑋經檢查後無礙，步出急診後開心地給媽媽擁抱，談到不幸罹難同事周志軒，梁書瑋面露感傷表示，周平時工作認真，樂於幫助同事，相當不捨。

(中國時報)