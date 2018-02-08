哥哥代班 弟馳援痛哭沒救回

2018年02月08日 04:11 中國時報 許家寧 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

「哥哥如未幫同事代班，就沒事了！」2026花蓮大地震，造成統帥大飯店3樓變1樓倒塌，住在5樓以上受困的106位國內外遊客全數救出，3位失聯的飯店員工，陳明輝及梁書瑋分別在昨天凌晨4點40分及下午獲救，周志軒則因傷重不治，讓參與救援卻乏力的軍人弟弟周志杰悲慟不已。

地震發生後，警消火速趕赴現場，沿著窗戶進行架梯救援，一一救出旅客與幼童，其中有行動不便老翁被從高樓抱下救出後與移工倒坐路旁哭泣，多名日籍旅客獲救後驚嚇大呼，好可怕，「好像福島大地震」，花蓮特種搜救隊在震災後1小時全數救援75位團客與31位散客，所幸並無旅客傷亡。

統帥大飯店3樓變1樓，2位在1樓櫃台值夜班的周志軒（36歲）、梁書瑋（26歲），與地下室1樓工程部鍋爐陳明輝（56歲）等3人傳出失聯，由於結構嚴重受損，餘震不斷，阻礙搜救人員進入倒塌飯店內搜索，直到昨天凌晨4點調來重機具先往地下室挖掘、鑽探鑿壁搶救。

終於在7日凌晨4點40分傳出好消息，身困地下室1樓鍋爐附近的陳明輝，幸運未受傷被救出，讓特搜隊士氣大振，不過統帥大飯店1樓屬於挑高2層的「懸挑騎樓式建築」，塌陷後，更難開挖；下午2點45分台中市特搜大隊「腿腿」、「鐵雄」2隻搜救犬兵分二路，穿梭斷垣瓦礫中，在飯店第3面外牆嗅聞出生還者，特搜員以雷達生命等探測器搜尋，最後透過敲擊得到回應，證實受困2名員工就在瓦礫堆中1.5米深，特搜員先以千斤頂撐住斜牆，再施以機具與人力開道救出周志軒，但周已無生命跡象。

下午3點10分梁書瑋在搜救人員攙扶下順利走出倒塌區，隨後被送到慈濟醫院救治。

周志杰說，前晚深夜看到袍澤Line來統帥大飯店半倒照片，馬上打哥哥的行動電話，但一直打不通，馬上載著姑姑與媽媽等家人一路飆到倒塌現場，焦急詢問陳明輝「你有看到周志軒嗎？」並投入救援。

苦守15小時後，周家等到冰冷的遺體，哀慟大哭。周志杰表示，哥哥前天是排休，晚上因參加公司尾牙後，同事打電話請他代夜班，11點多上班，不料卻遇上大地震，天人永隔，泣訴「哥哥如未幫同事代班，就沒事了！」

(中國時報)