目睹樓塌 司機煞車撿回一命

2018年02月08日 04:11 中國時報 楊漢聲 、 張穎齊 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「0206花蓮大地震」造成多處樓房坍塌，其中1名計程車司機行經國盛六街時，親眼看到一旁大樓不到1秒就應聲倒下，甚至還目睹疑似有人遭活埋，嚇得讓他直踩煞車不敢再往前；而國盛六街有「白金雙星」、「吾居吾宿」兩棟大樓倒塌，共有15人失聯，現場調集大型發電機及重機械後，也在晚間開挖建築物「跟上天搶時間」，確認是否有民眾受困在建築物底下。

根據計程車司機車上行車記錄器上的畫面，駕駛從國民八街駛入國盛六街時，突然感覺到一陣天崩地裂，前方一棟9層樓高的「吾居吾宿」大樓，居然瞬間應聲倒塌，駕駛當場嚇傻，趕緊踩下煞車，這一踩，也保住小命。

雖然自己的命保住了，但更可怕的事卻發生在他眼前，司機當時看見1位女子恰好就站在騎樓底下，但地震來得突然，她根本來不及跑，司機只能眼睜睜的看著女子就這樣遭到活埋，但他也無能為力，只能自顧自的逃生。不過救災人員在現場搜尋，並未發現。

「吾居吾宿」大樓倒塌後，附近的阿官火鍋同時發出劇響，接著「白金雙星」大樓接連倒下傾斜，2棟大樓內的電燈也全部熄滅，「吾居」瞬間迸出火光，地面也隆起凹凸龜裂，現場布滿粉塵一片狼藉，接著就是居民的尖叫、哭喊聲此起彼落，令人感到驚慌、鼻酸。

「0206花蓮大地震」使得花蓮市老牌統帥大飯店、「雲門翠堤」、「白金雙星」以及「吾居吾宿」等大樓坍塌傾斜，在國盛六街部分，截至7日晚上10時止，「白金」、「吾居」兩棟建物共有15人失聯，但無法確定是否有人員受困其中。

花蓮縣消防局第3大隊長黃建成表示，消防人員已連夜逐層逐戶清查，目前仍未找到受困人員，而「白金雙星」一樓為停車場，坍塌後車輛都遭上方樓層壓毀，也不排除有人員受困在車輛內，但整夜搜救人員均沒聽見求援聲音，生命探測儀器也未顯示，因此在餘震不斷且缺乏重機械的情況下，不敢貿然進入。

(中國時報)