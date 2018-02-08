傾斜陽台上 微光晃動求救

花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，位於商校街的雲門翠堤大樓傾斜嚴重，畫面怵目驚心。（張鎧乙攝）

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中國時報
／花蓮報導
宜蘭縣消防局特搜大隊抵達花蓮後，冒險進入傾斜的大樓內，入夜後持續搜救。（宜蘭縣消防局提供）
搜救隊員在雲門翠堤大樓的瓦礫堆中找到遺體。（張鎧乙攝）
芮氏規模6的花蓮大地震，造成位於商校街的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，搜救隊員在樓層搜索中找到居民的小狗，將其安全帶離。（張鎧乙攝）

6日晚間23時50分一場規模6、震度7級的地震，給花蓮市帶來慘痛傷害，4處大樓瞬間塌陷、傾斜，道路龜裂隆起，一向號稱「對地震最無感」的花蓮人，嚇得衝出家門，打手機急著詢問掛心的親朋好友，街上滿是擔心搖晃不敢進家門的民眾，而花蓮市雲門翠堤大樓則有一群逃不出家門的民眾。

警方在商校街、國盛一街的雲門翠提大樓，拉起封鎖線，走過商校街，若不小心就會被隆起的路面絆倒，映入眼簾的則是已傾斜半倒的雲門翠堤大樓。

成群圍觀民眾拿著手機拍攝、直播，恨不得把訊息告訴全世界，站在警方距離大樓100公尺處拉起封鎖線外，可以清楚看到傾斜的陽台上有搖晃著手機的女孩、著急地抱著孩子大喊「救命」的媽媽、拿著手電筒甩動的父親，地面上也有拿著手電筒在每個窗戶尋找的焦急面孔。

母抱小孩 著急呼喊救命

隨救災進行，警方再將封鎖線向外推100公尺，陽台的上求救的模樣更模糊了一點，但這也代表救援人員又更靠近他們了，因雲梯車還沒抵達現場，搜救隊將鋁梯拉直靠在牆面，成群壓著下面鋁梯，上頭僅靠著繩子固定，身材較纖細的媽媽走下來並不困難，有點份量的爸爸一腳踩下去，梯子縮了一節，嚇得他縮回窗內，下方救難人員吆喝「別怕」，一鼓作氣走了2步，梯子左偏，救難人員衝到左方撐住梯子，同樣長度，爸爸走起來特別久。

接過嬰兒 一家三口相擁

衣著單薄的爸爸及穿著大衣的媽媽下來後並沒有馬上躺在救護床上，他們牽著彼此的手，仰頭看著救難人員抱著裹得厚厚一團的嬰孩一步一步往下走，到了接起女嬰，三人相擁在一起，救難人員繼續爬上傾斜牆面救人。

隨著救援進行，警戒區愈來愈擁擠，救護車一台接著一台，載著臉色慘白、腿軟的民眾就醫，天亮了，第一階段救難結束，第二階段救援又再繼續下去。

(中國時報)

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