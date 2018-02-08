1、2樓漂亮旅店 6大1小受困

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中國時報
／花蓮報導

雲翠大樓塌陷傾斜逾20小時，失聯人數也最多，搜救人員7日緊鑼密鼓分層清查，其中坍塌最嚴重的左側1、2樓「漂亮生活旅店」，因王姓旅館業者至今沒出現，始終無法取得完整住客資料。現場指揮官朱哲民指出，估計還有6大1小共7人待援。

由於現場雨勢不斷，大樓持續傾斜，搜救人員必須從格間隙縫執行救援，位在1、2樓的「漂亮生活旅店」，1樓有服務櫃台、2樓有18間旅客飯店。

雲門翠堤主委林葳非常著急，在網路上po文尋人「各位鄉親大家好：我是雲門翠堤的主委（阿官火鍋那棟樓），0206是我們永遠的痛，一個地震震垮了我們大家的家。家垮了所幸大樓住戶大多數尚且平安。感謝花蓮縣所有消防救助單位徹夜的搶救。」

她呼籲「如果您有親朋好友來花蓮玩，住宿在漂亮旅店（整棟樓沉到4樓半，而漂亮旅店在2、3樓），麻煩您與花蓮縣警察局刑警大隊聯繫。因為我們有住戶資料卻無住宿客人的資料，救助單位需要這些資料。謝謝大家的關心！」獲民眾熱情轉貼尋人。

由於塌陷嚴重，救護人員昨在深處尋獲3名罹難者遺體，其中1名男性罹難者身裹棉被疑似是旅客，另2名女性罹難者身分待確認。朱哲民指出，據了解，還有6大1小共7位民眾在建物內待援，正由新北市、台北市消防員執行搜救。

(中國時報)

傾斜陽台上 微光晃動求救 冷雨餘震中救人 和老天搶時間

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