冷雨餘震中救人 和老天搶時間

2018年02月08日 04:11 中國時報 胡健森 、 張祈 、 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

雲門翠堤大樓在強震中嚴重塌陷傾斜，救難人員雖已搶救出不少住戶，但預估還有人受困，救難人員跟老天爺搶時間救人，但餘震不斷，雖緊急以鋼梁及大型消波塊支撐，仍難以讓大樓止穩，加上7日下午下起不小的雨，大樓以每小時約5公分的速度緩慢傾倒，救難人員不時因安全顧慮，被迫暫時撤離，待現場專業技師評估後，才敢繼續展開救援行動。

翠堤在強震後塌陷，大樓內部並發生悶燒現象，不時竄出白煙，雖然消防人員緊急灌水滅火，希望儘速停止悶燒，讓受困大樓內部的民眾能增加等待獲救的時間，也確保救難人員搜救行動的安全，但滅火行動並不順利，直到昨天中午，悶燒產生的白煙仍不斷從大樓內部飄出來。

更棘手的是，由於翠堤傾斜的幅度相當大，救難團隊雖緊急調來13支鋼梁及20個大型消波塊支撐，希望頂住傾倒大樓的重量，不料，卻被下午突如其來的大雨給破了功。在現場協助監控的專業技師發現，翠堤大樓以每小時約5公分的速度，朝萬壽公園方向緩慢傾倒，救難人員只能被迫撤離至安全區域，思考是否能找出其他方法穩住大樓，最後只能靠專業技師們的監控下，斷斷續續地進行救援行動。

救難人員直言，這場救援行動可謂困難重重，得同時面對天候不佳、低溫及大樓繼續傾倒等問題，但一想到受困於大樓內的民眾，還能在這種惡劣環境下熬多久？誰也說不準，救難人員幾乎是分秒必爭跟老天爺搶時間，期盼奇蹟出現。

(中國時報)