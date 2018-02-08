樓塌4樓變1樓 50餘人失聯

2018年02月08日 04:11 中國時報 胡健森 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「0206花蓮大地震」造成地上12層、地下1層的雲門翠堤大樓嚴重塌陷，4樓直接變成1樓，直至昨晚仍有50餘人失聯，疑似受困在塌陷的大樓中。幸運脫困保住一命的人，驚魂未定，直說寧可睡在外面的帳棚，也不想進緊急收容所，有人則對已經住了20多年的家難以割捨，希望政府協助修復，日後還想與家人一起回來住。

花蓮強震目前已知造成6人死亡，雲門翠堤也有3名住戶不幸罹難，家屬看到遺體被救難人員抬出來時，忍不住悲傷放聲大哭，旁人聞之鼻酸，有家屬在現場舉行招魂儀式，希望能讓亡靈得到安慰。

在雲門翠堤住10多年的梁小姐，是幸運獲救的住戶之一，脫困後驚魂未定，她略帶激動說，原本已經上床睡覺，突然聽到「轟隆」一聲巨響，「不到兩秒鐘就全部倒了」，急著想奪門而逃，卻怎麼都打不開門，只能爬到窗口求救，幸好在救難人員協助下脫困。

只差一點點就被壓困住的4樓住戶張先生說，地震時迷迷糊糊中被搖醒，他本來就有準備地震避難包，被強震驚醒之後，抓起避難包就要往外跑，但門梁被擠壓變形打不開，透過窗戶逃生，前後受困1個半小時。

與死神擦身而過的75歲張先生，態度相對樂觀，雖然回不了家，也不知道要去哪裡暫時安頓，他卻笑說「平安就好」！反正社會上的流浪漢很多，在外流浪個幾天也沒關係，雖然縣政府有設置緊急收容所，但誰知道收容所會不會也塌了下來？不如在外搭帳棚還睡得安穩些。

同樣住在4樓的孫爸爸，昨與女兒重回家園，看著已經嚴重歪斜的家，他們說「還想回來住」；地震發生時女兒在外面與朋友聚餐，驚覺地震發生，趕緊打電話回家，只記得爸爸很驚慌的說「不要回家，房子歪了」，還好家人全都順利脫困，但看到原本溫暖的家被地震給震到歪斜，讓她忍不住悲從中來。

56歲的孫爸爸說，30多年來沒遇過那麼大的地震，當年買房就是看上它的安全性，撐過921後，這次沒能撐過，盼政府能協助修復，「我還想與家人回來住」。

(中國時報)