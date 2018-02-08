群震誘發米崙斷層釀重災

2018年02月08日 04:11 中國時報 廖德修 、 呂妍庭 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

各界探討花蓮強震主因，學者指出「米崙斷層」受到群震誘發，釋放能量，在斷層上有多棟大樓倒塌，似也映證了這個可能性。

地震防範手冊

中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，造成花蓮強震的主因，不排除是先前兩大板塊碰撞，破碎帶產生中型群震，誘發米崙斷層所引起。這條斷層約6.4公里，就在花蓮市下方，才會釀成重大災情，並成為這波群震的主震。事實上，1951年米崙斷層也曾發生過2次芮氏規模7.5強震，只是花蓮較偏遠未受關注。

6.4公里斷層穿花蓮市

馬國鳳說，除了米崙斷層，往南延伸有花東縱谷斷層，往北則為琉球海溝，均屬於菲律賓海板塊隱沒帶前緣的破碎帶；未來是否產生更強的地震還需觀察，只能說不排除任何可能性。

2015年馬國鳳的研究團隊曾發表《台灣地震危害潛勢圖》，指出台灣西南部及花蓮地震潛在機率很高；結果2016年台南維冠大樓倒塌，這次花蓮又有數幢大樓傾倒。因此她強調，未來不僅工程耐震強度要落實，相關法規也要修正，還有加強防災演練。這些預防工作都做好，可能需要數年時間、甚至10年，對已經發生的地震已經來不及，但只要跨出第一步，下次地震來臨時就有幫助。

能量釋放 餘震漸減輕

中央大學應用地質研究所教授李錫堤也表示，花蓮強震是由米崙斷層所引起，而規模6.0的地震已將米崙斷層破碎帶的能量釋放掉大部分，未來在這條斷層所發生的餘震會逐漸減少減輕。一般來說，斷層破裂範圍愈大，愈有可能發生大規模地震，反觀米崙斷層範圍並不大，未來應不會發生更大的地震。

台大地質學系教授吳逸民則認為，這是兩大板塊碰撞後，菲律賓海板塊隱沒帶前方破碎帶發生地震的結果，是否因而誘發米崙斷層才導致強震，雖然受損的建築物大都在斷層附近，其實還是有點距離，他認為要再經過研究才能確認，這點與氣象局的看法較接近。

相當一顆原子彈能量

至於這波花蓮群震的範圍會到達哪裡？吳逸民認為，大致上就在菲律賓海板塊前緣，往南到米崙斷層、花東縱谷斷層，往北可延伸至琉球海溝，應不會擴大到台灣其他地區。

中正大學地球與環境科學系助理教授溫士忠說，地震震波破壞點多半沿著米崙斷層走向，懷疑可能是米崙斷層引發相當於一顆原子彈能量的強震，之後雖餘震不斷，頻度與強度都逐漸減弱，會不會有更大的餘震或另一次主震產生，未來兩周是觀察重點。

地球自轉減速也有關

對於此次大地震，美國兩位學者去年10月曾經發表論文做出神預測，指出2018年地球進入發生大地震的高危險時期。原因竟然跟地球自轉減速息息相關。

美國科羅拉多大學科學家畢爾漢（Roger Bilham）與蒙大拿大學學者班迪克（Rebecca Bendick）去年10月在美國地質學會（Geological Society of America）年會發表論文，針對過去100年芮氏規模7以上的強震進行研究，兩位學者發現，過去150年，地球已數度出現為期約5年的自轉減速時期，這個時期結束後，強震次數就會增加。

4年多前，地球開始進入自轉減速周期。畢爾漢說：「明年應該會發現大地震的次數顯著增加。今年還算平靜，到目前為止僅經歷6起強烈地震，從2018年起，很可能一年有20次強震。」

(中國時報)