底層開放空間 軟弱層最要命

2018年02月08日 04:11 中國時報 陳祐誠 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

花蓮強震造成多棟建築傾斜，花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖昨認為，2間大樓的騎樓柱強度比較弱，且離震央又近，這次地震超過設計時所能承受強度，是傾斜主因。

國家地震工程研究中心主任黃世建說，這次地震和民國105年的高雄美濃地震、造成維冠大樓倒塌，以及民國88年九二一地震，造成「東星大樓」、「博士的家」倒塌的情況相同，綜觀這些倒塌建築物的共通點，都是提供公眾使用的住商混和大樓，作為飯店以及集合住宅等，也就是底層開放空間，上層居住使用，都有「軟弱層」的缺陷，此問題若不盡速解決，下次地震同樣災情會再重度上演。

黃世建表示，九二一地震後，政府推動老舊建築物耐震補強，但整棟補強或拆除重建，需要住戶百分之百同意才能進行，因此私有建築物的耐震補強進度仍停滯不前，老舊建築物耐震度普遍不足。

國震中心也指出，防災都更不應只拆除重建，應鼓勵耐震補強，黃世建建議立法簡化補強申請程序並由公權力介入，強制進行補強，並大規模提升老舊建築物耐震能力。

黃世建強調，住商混合具一定規模的建築，非經確認耐震能力足夠者，建議不得供公眾使用，在修改法令之前，若是拆除重建或者全面補強，取得共識不易，建議先進行階段性補強，以排除軟弱底層的破壞機制。

(中國時報)