新聞分析－補助只見喊話 老屋未爆彈無解

2018年02月08日 04:11 中國時報 陳祐誠

2016年2月6日凌晨，高雄美濃芮氏規模6.6地震造成台南維冠大樓倒塌，大樓內115人在除夕夜前失去生命，成為台灣因單一建築物倒塌傷亡最慘重的災難，嚇得政府從中央到地方，紛紛祭出老屋健檢補助，但整整2年過去，傷痛漸忘，地震建物倒塌、人員傷亡悲劇再度發生，政府仍讓全民活在地震陰影之中。

1999年921地震，給台灣建築界上了慘痛的一門課，政府修法提升建物耐震度、牆柱樑須有韌性、樑柱接頭工法規範、鋼筋密度與彎曲角度、禁用無韌性之水淬鋼筋等。目前台灣多數建築皆已遵照防震規定，但仍有逾百萬棟防震能力不足的老建築，分散各地成為未爆彈。

前年維冠大樓倒塌後，各縣市政府紛紛推出老屋健檢補助，行政院也喊出編列40億元經費，補助老屋健檢及協助地方改善土壤液化問題。就連當時的「準總統」蔡英文，也表示要針對86年5月1日法規修正前設計興建的老舊建築物全面健檢，整合各部會與地方政府資源，訂定健檢時間表。但至今，政府還是停留在喊話。

專家說，老屋體檢雖可申請補助，但要進行結構補強，工程費用不貲，雖能向地方政府申請補助，但住戶可能還要自費上百萬元，且工程期間可能無法入住，諸多不便讓民眾打退堂鼓，政府的補助計畫不夠全方位，問題多，當然推不動。

以「軟弱底層」問題為例，有專家建議，應先對有問題的建築，進行局部或分階段補強，但這方面缺乏法規支持，因為現行的《建築法》要求整棟弄好，不能只補一部分。老舊房屋問題無解，以至於發生強震，建築物傾斜、倒塌等熟悉的畫面又一次映入國人眼簾。

監察院去年底才針對維冠大樓倒塌，糾正內政部營建署與台南市政府，結果很快又遇上花蓮強震，相信最有感的，莫過於當年台南市長、現任行政院長賴清德，此次政府再不積極於全台普查老屋問題，地震危機永遠沒有解除的一刻。

(中國時報)