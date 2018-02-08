遠離花蓮 湧現恐怖逃難潮

2018年02月08日 04:11 中國時報 林縉明 ／花蓮報導 ／花蓮報導

蔡英文總統7日一早抵花蓮，在縣長傅萁陪同下，前往雲門翠堤大樓勘災，保證會提供花蓮縣府百分之百的協助。（張鎧乙攝）

外籍移工與雇主一同逃出，臉上飽受驚嚇。不敢待在室內，選擇待在空曠處。（許家寧攝）

強震襲擊，不少正在花蓮旅遊的民眾都驚恐到急著「逃」離，蘇花公路因落石一度封閉，但公路總局7日凌晨搶通，即便還有零星落石，遊客仍冒風雨、落石危險行駛蘇花公路北返；花蓮火車站一早也湧現人潮，旅客擠滿候車大廳，便利商店架上食物被清空，站內人員以「恐怖逃難潮」形容。

買票大排長龍 超商掃購一空

地震導致不少聯外道路中斷、景點封閉，蘇花公路因多處落石，一度全線封閉，公路總局四區工程處昨凌晨3時搶通，雙線恢復通行，即便雨勢造成部分路段零星落石，民眾仍鋌而走險行駛蘇花公路，只為遠離餘震不斷的花蓮。

另外，太魯閣等風景區也受影響封閉，打亂遊客行程，昨上午退房後紛紛趕往火車站買票，急忙要逃離花蓮，火車站售票口大排長龍，站內便利店熟食區被掃購一空，店員忙到沒時間補貨。

來自重慶的何小姐一家三口來台自由行，前晚剛抵達花蓮就遇到強震，她表示，第一次遇到地震很害怕，整晚不敢闔眼，原本打算昨天要去太魯閣，因地震影響取消，來花蓮都沒玩到就趕回台北，非常遺憾。

震到沒有玩興 台鐵協助疏運

原本計畫騎腳踏車從台北一路到宜蘭、花蓮、台東遊玩的陳先生，也是前天才到花蓮就遇強震，當下整個隔間都在搖晃，加上餘震接連不斷，一早就前往車站買票回台北。

台鐵花蓮站指出，昨天上午許多人欲退換票，希望提前搭乘其他班次，為協助疏運人潮，除緊急加開一列花蓮開往樹林全車自由座外，同時全天候各班次開放自由席，民眾持當日車票都能搭乘，中午過後候車人潮已逐漸紓解。

花蓮航空站昨天共有4架次，分別為立榮往台北2班，香港快運往香港及華信往高雄各一班，除立榮早班機客滿，航站人員協助引導未補到位20餘位旅客改搭火車外，其他各航班皆有空位，整體營運正常，未達加開班機需求，後續民航局也將視現場人潮，必要時協調業者加開因應。

(中國時報)