習慣地震的花蓮人 這次也怕了

2018年02月08日 04:11 中國時報 楊漢聲 、 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

縣政府安排花蓮小巨蛋充當臨時收容中心，孩童在大人的陪同下吃晚餐。（黃世麒攝）

7級強震造成花蓮受創嚴重，市區4棟大樓傾塌，讓原本對地震習以為常的花蓮人，也感受到恐懼，寧願餐風露宿搭帳篷、睡車上，也不願返家。另外，近年受陸客銳減，花蓮觀光陷入寒冬，現再遭遇67年來最大的地震重擊，地方觀光業者無奈說，「年關難過！」

驚險死裡逃生的黃太太哽咽地說，這次地震實在嚇人，住在花蓮那麼久，從沒遇過那麼大的地震，電視整台摔下來，應聲粉碎。黃太太說，經歷這場驚魂後，寧願住在滲水的帳篷中，也不願意再住進隨時可能崩塌的建築物裡。辛苦一輩子買的房子就這樣沒了，她忍不住嘆口氣說，「一切都是命，躲不過！」令人聞之鼻酸。

羅小姐住在雲門翠堤大樓附近，強震後，和室友一共5人落荒而逃，僅來得及帶走貴重物品及簡單隨身行李，5人就擠在一輛小轎車上過了一整夜，雖然冷得要死，但擔心餘震，不敢返回住處收拾東西，這次猛烈的地震，讓花蓮人也深深感受到地震的恐怖。

另外，近年受陸客銳減，陷入觀光寒冬，昨再遭遇67年來最大的地震重擊，造成縣內多處重大災損，對外交通一度中斷，宛如孤島，花蓮縣旅館公會理事長陳義豐大嘆，今年春節旅遊行程全泡湯，花蓮已成為重大觀光受災區，重建之路不知還有多久。

陳義豐說，花蓮觀光受陸客縮減影響重創，花蓮旅宿業者自力救觀光，共同承租1輛普悠瑪號「洄瀾之心」觀光列車，預計2月10日起正式啟動首航，想不到這次嚴重地震，已與台鐵協商確定延期至7月，所有消費者已付款項將全額退費。

另外，陳義豐也澄清，花蓮為地震頻繁地區，建物均已加強建築強度，這次災損只有統帥大飯店與漂亮生活旅店，其他網路上受損的飯店都屬謠傳，他強調，花蓮主要建設及交通設施大多無損傷，呼籲民眾別停止花蓮的行程，用行動幫助花蓮撫平傷痕。

(中國時報)