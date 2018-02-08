徹夜未眠 傅崐萁「痛民所痛」

2018年02月08日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 張理國 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮強震災情慘重，賴揆在地震後第一時間就指示政院成立「賑災與重建專案小組」，蔡英文總統在昨天凌晨2點多，致電花蓮縣長傅崐萁，救災不分中央跟地方，水電、瓦斯、鐵公路也務必在最短時間內修復，她保證將會提供花蓮縣政府百分之百的協助，「我們都會一起來承擔」。

而在這次地震造成多棟建物毀損和人員傷亡，不只全台民眾同哀，最難過的，就是身為大家長的花蓮縣長傅崐萁。事發時，傅萁第一時間就趕往現場指揮救災，並向中央爭取資源，不眠不休。

一夜未闔眼，傅崐萁雙眼滿布血絲，仍放心不下，一直守候在災難現場，除了指揮救災，更問候安慰每一位受災戶，握遍每一雙手，他盡全力幫助受災民眾，就如同他跟受災戶所說的，「你們放心，中央跟地方政府絕對會盡力幫助你們。」傅崐萁強調，民眾的痛就是他的痛，民眾的苦就是他的苦。必定要到救出每一位受困者、安置好每一位受災戶，才能放下心中大石。

行政院宣布，先撥3億元予花蓮縣政府，慰問並解決民眾生活需求。對於不幸罹難的民眾，第一筆慰問款項總計80萬元，重傷者，每人給予25萬元。另針對需租屋、搬遷、安置等受災民眾，依法也將給予必要補助。

蔡英文昨天一早搭乘總統專機赴花蓮勘災，她要求相關單位，必須針對這次地震當中所有的基礎設施進行徹底的檢視，如果有損害，務必在最短的時間內修復，盡全力讓人民的生活早日恢復正常。

蔡英文在花蓮縣應變中心時，再一次強調，在整個救災過程中，縣政府有任何需要中央協助的地方，「請傅縣長務必告訴我們」，她會請行政院全力協助。

(中國時報)