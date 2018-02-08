陸慰問災民 願派救援隊來台

為搶救援黃金時間，陸軍53工兵群繼稍早搭C-130運輸機抵達花蓮的官兵趕赴災區，但第二批攜帶生命探測器的官兵因暫搭不到運輸機，請示後，7日隨蔡總統行政專機飛災區投入救援行動。這也是首次有國軍搭總統專機赴災區救援。（軍聞社）

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中國時報
／綜合報導
大陸2006年汶川大地震時，台灣也派出相當多救援隊前往災區救援。圖為當年5月18日抵達災區現場的台灣佛光救援隊。（中新社）
花蓮6日大地震後，大陸國台辦主任張志軍7日上午致電花蓮縣長傅崐萁，表明願派救援隊來台協助救災。（中新社）

花蓮強震引起大陸關心，國台辦主任張志軍昨和花蓮縣長傅崐萁緊急通話，表示願意派救援隊赴台救災協助，傅　萁表示感謝，將與國台辦保持聯繫。此外，大陸中華全國台灣同胞聯誼會昨發表慰問信，願提供幫助，和台灣民眾一起攜手共度難關。

陸委會：暫不需外援

對於大陸國台辦的慰問與關懷，陸委會昨代表政府通告國台辦，表達我方感謝之意。陸委會表示，經中央災害應變中心掌握了解，我救災專業人力及器械等能量充足，目前尚無需外界援助。

大陸國台辦昨發布新聞稿稱，花蓮發生強震後，張志軍上午與傅　萁緊急通電話，詳細瞭解人員傷亡、財產損失及救災工作進展等情況。海協會長陳德銘也致電花蓮縣有關方面，對災民表達慰問哀悼。

國台辦強調感同身受

張志軍表示，花蓮縣發生的地震牽動著大陸同胞的心。他代表國台辦向遇難同胞表達沉痛哀悼，向受災同胞表示誠摯慰問；兩岸同胞是血濃於水的一家人，面對災情，大陸同胞感同身受。

張志軍還說，得知災區缺少專業救災人員，大陸願派遣救援隊赴台協助救災，並願意及時提供各方面必要協助。大陸盼災民早日克服困難，重建家園。對於張志軍致電，傅崐萁對國台辦和大陸民眾的關心和慰問表示感謝，將與國台辦保持聯繫。

大陸國台辦發言人安峰山表示，2月6日深夜，台灣花蓮縣發生強烈地震，造成重大人員傷亡和財產損失，大陸有關方面高度關切。國台辦、海協會緊急啟動涉台突發事件應急機制，通過各種管道緊急了解大陸遊客、在台就讀大陸學生及在災區生活的大陸配偶情況。

啟動涉台突發事件應急

除國台辦和海協會，大陸全國台聯昨也發出慰問信，「作為居住在大陸的台灣鄉親，對於你們所處的困境，我們感同身受、深表同情。」對於地震救援和災後重建，「願竭盡所能提供一切幫助。希望兩岸同胞團結一心、攜手相助、共渡難關。」

此次7名受傷陸客，有5名來自福建，福建省方面高度關切。福建省委書記于偉國、省長唐登傑第一時間指示福建有關部門，了解災情和閩省遊客傷亡情況；並要求相關部門提供協助。

(中國時報)

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