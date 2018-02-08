陸客1死6傷 小英探視打氣

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中國時報
／綜合報導

因應花蓮強震，大陸國家旅遊局昨發警告，呼籲陸客近期暫勿前往台灣花蓮。而一對來台自由行陸客母子在地震中受傷，40歲母親余妃頭部受創重傷，昨晚9時被宣告死亡；其子傷勢較輕。余妃先生昨下午經小三通抵金門，並轉機前往花蓮探視家人。余妃不幸過世後，目前還有6名陸客在花蓮慈濟醫院救治。

關於陸客傷情，陸委會、海基會及台旅會昨透過既有聯繫管道通報大陸國台辦、海協會及海旅會，並持續清查陸客傷情，有最新進展亦隨時通知陸方。

據了解，有7名來台自由行的陸客，昨被送進花蓮慈濟醫院救治。其中40歲余妃傷勢最重，頭部受創到院前一度失去生命意識，昨晚9時被宣告死亡。余妃兒子顏子淳頭部擦傷。余妃先生顏男昨經小三通抵金門後，搭機前往松山機場，並在海基會專員陪同下前往花蓮探視家人。

值得一提的是，蔡總統昨前往探視來自北京、腳部撕裂傷的宋佳祥等陸客時，慰問稱「你們可能要在這裡一陣子，我們請海基會的人來看看你們」，宋佳祥一時脫口而出：「謝謝總統」。

海基會昨派一名科長探視就醫7位陸客，致贈慰問金。綜合陸委會及海基會通報，花蓮當地陸配均平安，僅1位陸配房屋受損，暫住親友家；東華、慈濟大學等校陸生早已返陸，未受影響。

此外，花蓮強震受大陸各界關注，短短一夜，微博關鍵字搜尋次數逾30萬次，飆至熱搜榜第1名；有大陸網友更呼籲捐款送暖，助災民度難關。多名大陸大咖藝人范冰冰、李冰冰、黃曉明及楊穎等，也透過微博留言隔海打氣，齊為災民祈福。

大陸國家旅遊局昨發布風險警示，提醒遊客關注台灣地震風險，近期暫勿前往台灣花蓮及相鄰地區旅遊。大陸國家旅遊局、海旅會也要求相關辦事處即刻與台旅會做好工作對接，掌握最新情況，協助台方轉移、救助遊客。

(中國時報)

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