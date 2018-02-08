新聞透視－災難政治學 兩岸潤滑劑

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中國時報

花蓮發生七級強震，大陸國台辦主任張志軍急電花蓮縣長傅崐萁表達慰問，並表態願派救援隊來台；大陸網友也呼籲募捐，協助台灣災民，微博關注度直衝熱搜榜第1名。這顯示儘管兩岸關係不睦，但人民親情仍在，無論北京或台北，這堂災難政治學，都是政治人物的必修課。

1999年7月9日，時任總統李登輝接受德國之聲專訪，拋出「特殊國與國關係」（兩國論），為兩岸投下震撼彈，大陸激烈反彈，提升東南沿海戰備，還舉行針對性軍演，台海情勢高度緊張。

孰料2個月後的9月21日，台灣發生南投集集921大地震，死傷慘重，台灣政府全力投入救災，當時正準備出手「反制」台灣的中共總書記江澤民也對台灣災民表示慰問，強調「兩岸同胞骨肉相連」，大陸願提供一切援助。

據國民黨前國大代表及黨團書記長蔡志弘透露，大陸當年為反制李登輝，加強對台戰備，「曾聽說平潭當時聚集106顆星星，準備拿下烏坵，給台灣動動小手術。」後因921大地震，加上李登輝喊停（兩國論入憲）相關修憲案，兩岸才沒爆發衝突。

可以說，921大地震相當程度降溫了當時尖銳對立的兩岸關係，讓兩岸官方同時聚焦急迫的災後搶救與重建工程。

這次花蓮強震，大陸國台辦很快發聲明，張志軍第一時間與救災第一線的傅崐萁緊急通電，並表明「得知災區缺少專業救災人員，大陸願派救援隊赴台協助救災」，展現兩岸一家關懷之情。

對於陸方慰問，陸委會除表達感謝外，並通報7名自由行陸客送花蓮慈濟醫院救治，也積極協助受災陸客家屬赴台探視。

與921當年相仿，災難發生讓雙方對立暫時緩和，一切以救災為優先。這次陸委會特別點出「代表政府通告國台辦」，暗示與北京仍有「通氣」管道。至於這管道是單方，還是陸方也有適度回應，或許也只能「各自表述」。

(中國時報)

陸客1死6傷 小英探視打氣 張小月祝福張志軍 盼兩岸對話

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