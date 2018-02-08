各國哀悼送暖 日願協助救災

2018年02月08日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 蔡鵑如 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

強震重創花蓮，國際社會包括美、英、日及邦交國多明尼加等國政府，均表達慰問及哀悼。日本內閣官房長官菅義偉7日更表態，「若台灣當局提出救援要求，日本政府會提供必要協助。」

外交部表示，已收到美、英、日、歐盟、新加坡、加拿大、土耳其、紐西蘭、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞、海地及宏都拉斯等國表達慰問及弔唁，外交部對國際關懷表示感謝。

教廷昨也發表教宗方濟各的慰問聲明，表示願與台灣受災人民同在，教宗也替因此喪命或受傷的台灣災民們祈禱，教宗盼向所有台灣民眾施予神聖祝福。

我駐日代表處昨接獲日官方及民間慰問，官房長官菅義偉一早在記者會表示，「目前還不清楚震災受害情況，在此向遇難民眾表達哀悼，並由衷慰問受害災民。」日本外相河野太郎也向我外長李大維慰問，日台交流協會會長大橋光夫向花蓮縣府表達慰問。。

據知，地震中有9名日籍人士受傷，分別送花蓮3家醫院，目前僅1位住院。另，2名捷克籍人士、1名印度、1名菲律賓籍移工，稍微治療後已出院。泰國籍1名，右腳骨折住院中。另自雲門翠堤大樓救出之一名 韓籍婦人無明顯外傷，送醫觀察後亦已離開。

針對是否請日本支援或開設捐款帳戶，駐日代表謝長廷說，「目前還要看有沒這需要，現在是救人第一」，「這樣的災情，以台灣能量應是足夠」。

美在台協會處長梅健華在官方臉書，謹代表AIT和美國政府同仁，向所有受地震波及災民表達慰問。AIT密切關注災情，也和台灣當局保持聯繫，了解是否有任何美國可以幫忙的地方。美國會與台灣攜手度過艱難時刻。美電信業者AT&T並宣布6日至8日，提供用戶打電話、傳簡訊回台灣親友的免費服務。

(中國時報)