科技抗震宅 一塊玻璃都沒破

芮氏規模6級、震度7級的花蓮大地震重創花蓮市區，縣政府安排花蓮小巨蛋充當臨時收容中心，縣府安排熱食供給義工及民眾免費食用。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
花蓮地震釀災，台灣菸酒公司7日捐助台酒花雕雞泡麵1000箱、紅麴餅乾1000箱、台酒好水1000箱，提供花蓮地區地震災民需要的食品飲水。（台酒公司提供）
採丹麥BIG及英國ARUP綠建築、智慧住宅設計，並導入完整結構抗震運算，有效降低33％地震傾覆力，讓台開花蓮洄瀾灣日出山莊主體、綠屋頂植栽、大面積玻璃帷幕均完好無受損，安然度過這次花蓮強震。（台開提供）
花蓮強震各項費用減免說明

花蓮6日強震，最大震度高達七級，花蓮統帥飯店、雲門翠堤大樓等發生嚴重傾斜受損，災情相當嚴重。台開花蓮洄瀾灣園區日出山莊，因採丹麥BIG及英國ARUP綠建築、智慧住宅設計，並導入完整結構抗震運算，有效降低33％地震傾覆力，讓日出山莊主體、綠屋頂植栽、大面積玻璃帷幕均完好無受損，安然度過。

降低33％地震傾覆力

據瞭解，除了科技等應用協助花蓮洄瀾灣提升抗震抗颱能力，台開集團董事長邱復生也非常感謝園區上個月才安座的洄瀾宮城隍爺和土地公對台開的保佑，直說「天佑台灣！天佑花蓮！」

台開集團tidc上周花蓮論壇特別邀請歐洲區創新技術研究中心負責人Jan Wurm主講「循環經濟在建築產業的實踐」，說明循環經濟、微氣候、綠建築等應用的重要性，當時邱復生在會後即表示，台開各園區開發之初，即著重環境、資源共生共享，積極與ARUP等合作，並舉例花蓮日出山莊即利用微氣候、綠建築等設計，在過去多次強颱、地震侵襲中，安然度過。

通過強震、強颱考驗

台開主管回憶指出，兩年多前，颱風蘇迪勒強勢襲台，夾著最大風速15到17級強風在花蓮登陸，同年9月杜鵑颱風再度於宜蘭南澳登陸，破蘇迪勒最大陣風17級以上紀錄，最大風速每秒達68.4公尺以上。接連2次颱風侵襲與同年9月1日5.5級大地震，同樣地大面積玻璃帷幕、綠屋頂植栽等完好無損，室內也無滲水現象。

地利、工法智慧住宅

「這次震災玻璃一塊都沒有破，大理石地板沒有任何裂紋，足證科技運算的綠建築禁得起強震的考驗。」台開主管表示，經過檢視後，發覺除日出山莊外，新天堂樂園與正在興建中的貨櫃星巴克主體結構也完好無受損，外牆沒有任何一塊磁磚掉落，貨櫃也沒有任何位移、裂開與傾斜。分析原因，除選建地時，即避開斷層帶，另在結構工法等也受惠丹麥BIG及英國ARUP規畫設計，有效降低地震傾覆力。

台開主管說，台開花蓮洄瀾灣園區是國內首座以微氣候設計的綠色智慧園區，園區內的生態池，平時是景觀池，在颱風暴風雨時，可發揮滯洪功能。且「日出山莊」還榮獲紐約「最佳養生建築A+ Awards」建築獎、坎城金棕櫚之譽MIPIM Awards國際房地產「未來建築大獎」，以科技完整結構運算能力，通過強震、強颱的考驗。

(中國時報)

取消行程 旅行社全額退費 各界愛心湧入 捐款破3億元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。