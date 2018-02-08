科技抗震宅 一塊玻璃都沒破

2018年02月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

花蓮地震釀災，台灣菸酒公司7日捐助台酒花雕雞泡麵1000箱、紅麴餅乾1000箱、台酒好水1000箱，提供花蓮地區地震災民需要的食品飲水。（台酒公司提供）

採丹麥BIG及英國ARUP綠建築、智慧住宅設計，並導入完整結構抗震運算，有效降低33％地震傾覆力，讓台開花蓮洄瀾灣日出山莊主體、綠屋頂植栽、大面積玻璃帷幕均完好無受損，安然度過這次花蓮強震。（台開提供）

花蓮強震各項費用減免說明

花蓮6日強震，最大震度高達七級，花蓮統帥飯店、雲門翠堤大樓等發生嚴重傾斜受損，災情相當嚴重。台開花蓮洄瀾灣園區日出山莊，因採丹麥BIG及英國ARUP綠建築、智慧住宅設計，並導入完整結構抗震運算，有效降低33％地震傾覆力，讓日出山莊主體、綠屋頂植栽、大面積玻璃帷幕均完好無受損，安然度過。

降低33％地震傾覆力

據瞭解，除了科技等應用協助花蓮洄瀾灣提升抗震抗颱能力，台開集團董事長邱復生也非常感謝園區上個月才安座的洄瀾宮城隍爺和土地公對台開的保佑，直說「天佑台灣！天佑花蓮！」

台開集團tidc上周花蓮論壇特別邀請歐洲區創新技術研究中心負責人Jan Wurm主講「循環經濟在建築產業的實踐」，說明循環經濟、微氣候、綠建築等應用的重要性，當時邱復生在會後即表示，台開各園區開發之初，即著重環境、資源共生共享，積極與ARUP等合作，並舉例花蓮日出山莊即利用微氣候、綠建築等設計，在過去多次強颱、地震侵襲中，安然度過。

通過強震、強颱考驗

台開主管回憶指出，兩年多前，颱風蘇迪勒強勢襲台，夾著最大風速15到17級強風在花蓮登陸，同年9月杜鵑颱風再度於宜蘭南澳登陸，破蘇迪勒最大陣風17級以上紀錄，最大風速每秒達68.4公尺以上。接連2次颱風侵襲與同年9月1日5.5級大地震，同樣地大面積玻璃帷幕、綠屋頂植栽等完好無損，室內也無滲水現象。

地利、工法智慧住宅

「這次震災玻璃一塊都沒有破，大理石地板沒有任何裂紋，足證科技運算的綠建築禁得起強震的考驗。」台開主管表示，經過檢視後，發覺除日出山莊外，新天堂樂園與正在興建中的貨櫃星巴克主體結構也完好無受損，外牆沒有任何一塊磁磚掉落，貨櫃也沒有任何位移、裂開與傾斜。分析原因，除選建地時，即避開斷層帶，另在結構工法等也受惠丹麥BIG及英國ARUP規畫設計，有效降低地震傾覆力。

台開主管說，台開花蓮洄瀾灣園區是國內首座以微氣候設計的綠色智慧園區，園區內的生態池，平時是景觀池，在颱風暴風雨時，可發揮滯洪功能。且「日出山莊」還榮獲紐約「最佳養生建築A+ Awards」建築獎、坎城金棕櫚之譽MIPIM Awards國際房地產「未來建築大獎」，以科技完整結構運算能力，通過強震、強颱的考驗。

(中國時報)