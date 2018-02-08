各界愛心湧入 捐款破3億元

2018年02月08日 04:11 中國時報 財經組、政治組、大陸組／綜合報導

花蓮地區6日深夜發生規模6強震，造成多棟房屋倒塌、居民受困，各界紛紛伸出援手，捐錢、捐物資，希望幫助花蓮災民度過難關，重建家園，初步統計截至昨晚，來自企業界、團體等捐款等金額已突破3億元。

昨天各界捐款團體中，包括資產遭凍結的婦聯會昨也宣布，將捐款合計4200萬予紅十字會、衛福部、花蓮縣救災單位等，相關款項已獲得黨產會同意動支。

企業界包括國泰金控決定捐出3000萬協助災後重建，期望能幫助災區居民早日重建；富邦集團也宣布，發揮「人溺己溺」人道關懷精神，將捐出1500萬元；台新金控也以實際行動協助災區，捐1000萬協助受災民眾儘速走出地震帶來陰影。日月光也捐款1000萬元。

信義房屋拋磚引玉，捐出1000萬元予花蓮縣政府，專款專用；華航集團將捐款新台幣1000萬元協助救災及後續重建需要。

財政部所屬兆豐金、第一金、華南金等12家公股事業，也聯合捐款2100萬元，將全數撥入花蓮縣社會救助金專戶。財政部轄下的台酒雖因地震損失約2億，但仍捐贈3000箱物資，包括泡麵、飲用水等民生用品加入救災行列。

味全也表示，將捐助花蓮縣政府社會處200萬元，供相關單位進行地震急難救助使用，期為當地受災鄉親，略盡棉薄之力，協助災民共度難關、重建家園。

財團法人泰山文化基金會除捐款100萬元支援花蓮救災與重建工作，並在昨日與花蓮縣府連絡，若有需要，將捐助泰山旗下點心和飲品隨時待命補充。

為協助花蓮重建，蔡英文總統以個人名義捐款100萬元，行政院長賴清德捐出月薪33萬元3360元賑災，國民黨黨主席吳敦義亦宣布，捐出卸任副總統禮遇金1個月，約20萬元。

把握黃金救援72小時，各方團隊紛紛投入救災！中華民國紅十字會出動72名救災隊志工持續搜救，慈濟基金會提供2千7百條毛毯、2千條圍巾等物資賑災，世界展望會已開設2處收容所提供幼兒照顧服務，7-ELEVEN則開放全台5千多家門市ibon捐款，希望各界一起響應。

台商的微信群不斷轉發花蓮強震訊息，許多台商響應捐款，包括大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）緊急籌措了新台幣600萬元，將儘快送到花蓮縣政府；哈爾濱台商協會常務副會長徐正文個人捐出新台幣10萬，青島台商急難救助基金也撥付新台幣10萬元賑災。

(中國時報)