災戶免水電費 電信費最多省一年

2018年02月08日 04:11 中國時報 王玉樹 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

花蓮強震災情慘重，水電、電信費減免措施出爐，房屋毀損者，基本上當期已用水電都免收費，一般受災戶停用期間也給予免收底度費或基本費；台灣大哥大最多減免1年的月租費，中華及遠傳電信則減免3個月的月租費，當地門市提供快速補卡及免費充電服務。

台電表示，凡房屋毀損無法抄表者，當期電費免予計收。已經寄出的電費單，則暫緩執行催繳及停電作業。另外受災戶房屋受損自行重建者，申請用電免予計收線路補助費；受災戶停用期間免收底度費；如申請恢復供電，將免收復電費及新建補助費。

水費方面，台水則祭出九項減免措施，屬房屋毀損之受災戶，已使用之當期水費免予計收、已寄出之水費，同樣暫緩執行催繳及停水作業，受災戶房屋受損自行重建者，申請用水免予計收外線工程費及接水費。

一般受災戶當期水費免計遲延繳付費用、受災戶停水期間免收基本費、受災戶申請恢復供水，免收復水費或服務費、對已半倒以上不堪居住之受災用戶，台水也會主動辦停用不開單。

至於一般用戶下期如有內線漏水突增情形，台水會辦理地下漏水減免水費、災區依營業章程按停水日數扣減基本費及用水費、受災戶水表遺失或埋沒者，用戶免賠表等。

金融業永豐銀率先宣布，若災民是信貸戶，提供1年寬限期，可暫免償還本金；若為信用卡戶，1年內帳單除法定最低應繳金額外，其餘帳款不收循環利息；房貸戶即日起1年內利率調降為1.58％、3年內為免還本金寬限期；災戶重購房屋貸款成數85成，利率1.58％起、寬限期3年。

產壽險業者啟動緊急應變機制，及快速理賠服務，南山、新光、富邦、全球、元大、台灣人壽等，均提供保戶關懷措施，除快速理賠外，更提供免費保單換發、續期保費及保單借款利息緩繳以及發放慰問金。

(中國時報)