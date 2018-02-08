災戶免水電費 電信費最多省一年

友善列印
中國時報
／台北報導

花蓮強震災情慘重，水電、電信費減免措施出爐，房屋毀損者，基本上當期已用水電都免收費，一般受災戶停用期間也給予免收底度費或基本費；台灣大哥大最多減免1年的月租費，中華及遠傳電信則減免3個月的月租費，當地門市提供快速補卡及免費充電服務。

台電表示，凡房屋毀損無法抄表者，當期電費免予計收。已經寄出的電費單，則暫緩執行催繳及停電作業。另外受災戶房屋受損自行重建者，申請用電免予計收線路補助費；受災戶停用期間免收底度費；如申請恢復供電，將免收復電費及新建補助費。

水費方面，台水則祭出九項減免措施，屬房屋毀損之受災戶，已使用之當期水費免予計收、已寄出之水費，同樣暫緩執行催繳及停水作業，受災戶房屋受損自行重建者，申請用水免予計收外線工程費及接水費。

一般受災戶當期水費免計遲延繳付費用、受災戶停水期間免收基本費、受災戶申請恢復供水，免收復水費或服務費、對已半倒以上不堪居住之受災用戶，台水也會主動辦停用不開單。

至於一般用戶下期如有內線漏水突增情形，台水會辦理地下漏水減免水費、災區依營業章程按停水日數扣減基本費及用水費、受災戶水表遺失或埋沒者，用戶免賠表等。

金融業永豐銀率先宣布，若災民是信貸戶，提供1年寬限期，可暫免償還本金；若為信用卡戶，1年內帳單除法定最低應繳金額外，其餘帳款不收循環利息；房貸戶即日起1年內利率調降為1.58％、3年內為免還本金寬限期；災戶重購房屋貸款成數85成，利率1.58％起、寬限期3年。

產壽險業者啟動緊急應變機制，及快速理賠服務，南山、新光、富邦、全球、元大、台灣人壽等，均提供保戶關懷措施，除快速理賠外，更提供免費保單換發、續期保費及保單借款利息緩繳以及發放慰問金。

(中國時報)

各界愛心湧入 捐款破3億元 台南、花蓮強震 坐鎮的都是他

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。