台南、花蓮強震 坐鎮的都是他

甫接掌花蓮縣警察局長的李西河，2年前2月6日美濃大地震，台南維冠大樓倒塌時他是永康分局長，負責指揮調度，沒想到，2周年的同一天，李又遇到花蓮大地震，從深夜開始，忙到無法休息。（警政署提供）

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中國時報
／台北報導

實在太巧合！2016年2月6日，台南市維冠大樓因為地震倒塌，造成重大死忙，當時的永康分局長李西河，忙著調度警力投入救災，事隔2周年，李西河甫調升花蓮縣警察局長，昨和時為台南市長、現為行政院長的賴清德，2人再度攜手投入花蓮倒塌大樓的救災工作；面對巧合，李西河只淡淡地說，盡全力把工作做好。

不僅如此，2年前的高雄美濃地震為規模6.6，台南市震度高達7級，造成維冠大樓倒塌等重大災情，共有115人不幸罹難。花蓮前天深夜地震為規模6，震度同樣高達7級，也有多棟建築倒塌傾斜，多人傷亡。一連串巧合，讓這起地震顯得格外令人吃驚。

規模、震度也相似

台南永康維冠大樓倒塌，釀成115人死亡悲劇，刑事工作出身、時任台南市警局永康警分局長的李西河，立即調度大量警力協助救災，同時執行防竊工作，協助災民避難及認領遺失物，獲得外界不錯評價。

李西河後來升任保四總隊副總隊長，日前獲調升花蓮縣警察局長，上任不到2星期，原本為了春節期間花蓮交通疏導工作，馬不停蹄奔走掌握轄區狀況，卻在春節前夕，再度碰到花蓮強震。

「盡力做好工作」

李從深夜開始忙碌，指揮調度當地員警維持秩序，並不斷和警政署回報聯繫，協調鄰近支援警力，投入災區交通管制及治安維護等工作。對於巧合又碰上大地震，李西河不願多說，只強調把工作做好，讓災區救援能夠順利和順暢。

(中國時報)

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