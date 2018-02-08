特搜隊高效率 15小時救3人

2018年02月08日 04:11 中國時報 許家寧 、 葉臻 、 徐養齡 、 莊旻靜 、 陳慶居 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮大地震造成統帥飯店倒塌，花蓮特種搜救隊指揮官陳秋銘指揮若定，不到1小時就將5樓以上住客全數撤離，並在15小時黃金救援時間內將3名活埋員工救出，高效率的救災表現令人激賞。花蓮縣消防局特種搜救隊今年1月13日正式成立，陳秋銘根據過去的救難經驗，第一時間研判飯店結構受損難以進入，當機立斷調派機具確定受困地下室員工的位置，再率30名隊員從飯店後方破牆開挖，把握黃金救援時間，於4小時內救出第一名受困者陳明輝。

花蓮特搜隊昨天下午3點，成功救出受困一夜的飯店櫃檯員工周志軒、梁書瑋，雖然周志軒無法撐到最後一刻，不幸去世，但兩名受困人員被帶離統帥飯店時，現場民眾及媒體都報以熱烈掌聲，甚至有人流下淚來。

桃園市消防局特搜大隊7日凌晨就出發前往花蓮支援救災，這次共出動23名警消、2名義消和3隻搜救犬。

新北市消防局特搜大隊自昨清晨陸續出動3梯次、共93人前往花蓮支援救災。竹市消防局特搜人員上午抵達災區雲門翠堤大樓，在現場指揮官分配下，特搜人員進入1、2樓搜救受困8人，與其他縣市搜救小組合作，順利尋獲1具大體，並持續在現場待命救援。

嘉縣消防局特搜人員一早8點集結出發，載運生命探測儀、支撐器等重裝備，走南迴公路前進花蓮；另水上空軍基地救護隊繼6日派出4架次S70和EC225投入黑鷹搜救任務後，7日上午再派1架S70救護直升機在花蓮進行空中勘災，掌握第一線災況。

(中國時報)