台股耐震 重建概念股帶頭衝

2018年02月08日 04:11 中國時報 方歆婷 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台股強震才過，就傳出花蓮強震驚魂夜，多棟建物傾倒，多處橋裂地隆，伴隨美股強彈，包括中鋼構、海光、台泥等12檔鋼鐵、水泥、電器電纜等災後重建族群領軍突破困境；另重建之路上也有醫療、塑化、食品等需求，相關族群也受到市場關注。

花蓮周二發生強震，最大震度達7級、芮氏規模6.0，包括統帥大飯店、雲門翠堤大樓等多棟建築物倒塌，災情嚴重，搜救工作持續，未來也恐怕還有一段重建之路要走。

中鋼構攻上漲停爆量

仲英財富證券分析師陳唯泰表示，兩年前台南大地震，維冠大樓倒塌，讓更多公共建設開始重視施工品質，間接為鋼鐵、水泥的需求增溫。指標股中鋼構當時年後一開盤就直奔漲停，並爆出1年來大量，鋼筋廠東和鋼鐵也大漲逾7％，中鴻也創波段新高、漲幅逾5％，顯見地震震出市場對鋼鐵族群的關注度。

昨日7檔鋼鐵類股包括佳大、中鋼構、海光、大成鋼、第一銅、彰源、新光鋼等，股價漲幅逾2.53％，其中，攻上漲停的中鋼構成交量較前一日增逾26％。

除了鋼鐵外，水泥及電器電纜同為災後重建要角，包括大亞、華榮、華新、台泥及亞泥等5檔漲幅0.74～5.93％以上。

華南投顧董事長儲祥生指出，強震過後因屋樓倒塌、地面龜裂等因素，使水泥、鋼鐵等需求升高，類股族群股價有機會短線反映，惟近期投資氣氛稍低迷，削弱題材發酵力道，可留意後續營運業績是否連動成長，以進行中長線投資。

盤中一度大漲近300點

而受美股跌深反彈激勵，台股昨盤中大漲近300點，隨後漲幅收斂，終場上漲147.54點；距離農曆年前封關還有2個交易日，國泰證期顧問處分析師蔡明翰呼籲，心態仍不能鬆懈，因為國際股市波動仍大，在民眾多不願意抱股過年的情況下，台股隨時有「不理性殺盤」出現，得提防封關前的賣壓。

至於花蓮強震，是否會對台股造成衝擊?分析師認為，幸好花蓮不是金融、商業重鎮，強震對地方經濟、部分產業或許有衝擊，但對台股大盤、交易量能等則影響有限，美股才是真正左右台股走勢的關鍵。

(中國時報)