北京清華兩岸最佳 台大退步

2018年度亞洲大學排行榜（局部）

友善列印
中國時報
／綜合報導

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）公布2018年度亞洲大學排名，冠軍由新加坡國立大學連續3年蟬聯，北京清華大學則位居亞軍，成為兩岸三地名次最好的大學，台灣則有31校進榜，上榜校數雖比去年多5所，但名次再度下滑，最具代表性的台灣大學今年位列第26名，比去年24名再退步2名。

據陸媒報導，2018年泰晤士高等教育亞洲大學峰會6日至8日在深圳南方科技大學舉行，並公布最新年度亞洲大學排名；此次調查指標共包含5大項、13個指標，其中受調分數比重最高的為科研（產量、收入和聲譽）占30％，論文與研究引用量（研究影響力）占30％，教學（學習環境）為25％，國際視野（教員、學生和研究）7.5％，產業收入（知識轉化）則占7.5％。

2018年度排名，新加坡國立大學自2016年起，連3年蟬聯冠軍，北京清華與北大則分別位居第2、3名，北京清華更是6年來，首次登上大陸大學排名之首。

台灣仍以台大名次最佳，不過今年排行第26名，在台大之後的台校則有新竹清華大學36名（去年33名）、台灣科技大學42名（去年41名）、新竹交通大學48名（去年39名）、成功大學58名（去年47名），中國醫藥大學72名（去年67名）、台灣師範大學74名（去年88名）、台北醫學大學83名（去年91名）。台灣有8校入列百大，除了台師大與北醫進步，其他大學都比去年退步。

(中國時報)

台股耐震 重建概念股帶頭衝 陸校經費充沛 10年就追上

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。