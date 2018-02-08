北京清華兩岸最佳 台大退步

2018年02月08日 04:11 中國時報 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）公布2018年度亞洲大學排名，冠軍由新加坡國立大學連續3年蟬聯，北京清華大學則位居亞軍，成為兩岸三地名次最好的大學，台灣則有31校進榜，上榜校數雖比去年多5所，但名次再度下滑，最具代表性的台灣大學今年位列第26名，比去年24名再退步2名。

據陸媒報導，2018年泰晤士高等教育亞洲大學峰會6日至8日在深圳南方科技大學舉行，並公布最新年度亞洲大學排名；此次調查指標共包含5大項、13個指標，其中受調分數比重最高的為科研（產量、收入和聲譽）占30％，論文與研究引用量（研究影響力）占30％，教學（學習環境）為25％，國際視野（教員、學生和研究）7.5％，產業收入（知識轉化）則占7.5％。

2018年度排名，新加坡國立大學自2016年起，連3年蟬聯冠軍，北京清華與北大則分別位居第2、3名，北京清華更是6年來，首次登上大陸大學排名之首。

台灣仍以台大名次最佳，不過今年排行第26名，在台大之後的台校則有新竹清華大學36名（去年33名）、台灣科技大學42名（去年41名）、新竹交通大學48名（去年39名）、成功大學58名（去年47名），中國醫藥大學72名（去年67名）、台灣師範大學74名（去年88名）、台北醫學大學83名（去年91名）。台灣有8校入列百大，除了台師大與北醫進步，其他大學都比去年退步。

(中國時報)