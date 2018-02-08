急尋黑鷹 家屬盼出動反潛機

空勤黑鷹直升機失聯，空勤與空軍直升機接力升空搜索，不過仍一無所獲。（黃力勉攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

前往蘭嶼後送病患的黑鷹直升機NA-706，失蹤超過2天，搜救作業日以繼夜，仍無所獲。7日上午搜救人員發現蘭嶼機場外海有漂浮油漬，不過確認後屬於漁船用油，與黑鷹使用的航空用油不同，已經排除。

黑鷹直升機5日深夜前往蘭嶼後送病患，不料起飛不久光點就從雷達上消失，機上6人生死未卜，包括空軍、空勤、海巡、海軍、消防、警察全投入搜救行列。

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全指出，昨拂曉後，空勤與空軍直升機接連出動，從空中尋找可能殘骸、油汙，搭配海巡、海軍的船艇及軍艦不分晝夜搜索。

海陸空昨天也擴大搜索範圍，上午傳出在蘭嶼機場外海找到海面有漂浮油漬，前往現場勘查後，確認屬於漁船用油，非黑鷹使用的航空用油JA1。

由於搜救遲沒進展，家屬期望搜救加快腳步，要求空勤能協調國防部出動P-3C反潛機，協助定位直升機位置，空勤已與國防部協調。

祝世全指出，為方便夜晚搜救，空軍晚間配合出動運輸機C-130，從空中施放照明彈協助照明，動員反潛機仍待國防部首肯，民間潛水員昨已出海，協助了解狀況。

調查黑鷹消失的飛安調查委員會，則在昨上午進駐空勤台東隊部。飛安會表示，首要之務是找出失蹤的直升機，飛安會的水下探測設備需大型船隻運送，礙於海上風浪強勁，還無法出海。

飛安會表示，黑鷹與塔台的對話並沒有異常，起飛沒多久光點就消失，飛安會的水下探聽音器需到光點消失地點探索，預計今天風浪轉小後，將會出發作業。

(中國時報)

陸校經費充沛 10年就追上 三環三線 朱立倫確認抗震OK

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。