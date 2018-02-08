急尋黑鷹 家屬盼出動反潛機

2018年02月08日 04:11 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

前往蘭嶼後送病患的黑鷹直升機NA-706，失蹤超過2天，搜救作業日以繼夜，仍無所獲。7日上午搜救人員發現蘭嶼機場外海有漂浮油漬，不過確認後屬於漁船用油，與黑鷹使用的航空用油不同，已經排除。

黑鷹直升機5日深夜前往蘭嶼後送病患，不料起飛不久光點就從雷達上消失，機上6人生死未卜，包括空軍、空勤、海巡、海軍、消防、警察全投入搜救行列。

空勤總隊第三大隊第三隊長祝世全指出，昨拂曉後，空勤與空軍直升機接連出動，從空中尋找可能殘骸、油汙，搭配海巡、海軍的船艇及軍艦不分晝夜搜索。

海陸空昨天也擴大搜索範圍，上午傳出在蘭嶼機場外海找到海面有漂浮油漬，前往現場勘查後，確認屬於漁船用油，非黑鷹使用的航空用油JA1。

由於搜救遲沒進展，家屬期望搜救加快腳步，要求空勤能協調國防部出動P-3C反潛機，協助定位直升機位置，空勤已與國防部協調。

祝世全指出，為方便夜晚搜救，空軍晚間配合出動運輸機C-130，從空中施放照明彈協助照明，動員反潛機仍待國防部首肯，民間潛水員昨已出海，協助了解狀況。

調查黑鷹消失的飛安調查委員會，則在昨上午進駐空勤台東隊部。飛安會表示，首要之務是找出失蹤的直升機，飛安會的水下探測設備需大型船隻運送，礙於海上風浪強勁，還無法出海。

飛安會表示，黑鷹與塔台的對話並沒有異常，起飛沒多久光點就消失，飛安會的水下探聽音器需到光點消失地點探索，預計今天風浪轉小後，將會出發作業。

(中國時報)