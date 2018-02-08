三環三線 朱立倫確認抗震OK

2018年02月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

花蓮地震新北有感，新北市長朱立倫7日視察三環三線進度，確認工程安全無虞，並慰勞施工人員。朱立倫表示，環狀線一階、淡海輕軌綠山線年底將完工，除三鶯線、安坑輕軌、萬大線持續施工外，將努力爭取汐民線、萬大二期及環狀線二期核定，提升城市競爭力。

新北市長朱立倫昨日一早前往淡海輕軌、環狀線、萬大線等工程施工區視察，確認施工安全及工程品質，也發送福袋及暖薑茶給工程人員，並試乘捷運。

朱立倫指出，年底完工的捷運，將新北市境內的捷運路線增加至83.4公里，目前萬大—中和—樹林線、安坑輕軌工程進度約3成，而三鶯線進度接近2成，積極趕工外，也會注重品質和安全，保證所有工程設計都符合目前抗震標準，也會要求每個捷運線加強耐震程度，新北市也會全力協助花蓮救災。

新北市捷運工程局表示，新北市升格前三環三線僅完成11.2％，營運路線長度31.4公里、共25座車站，升格後陸續完成捷運新莊線、土城延伸頂埔及捷運機場線。

目前捷運環狀線第一階段、淡海輕軌、萬大線第一期、安坑輕軌及三鶯線5線齊發施工中，其中環狀線一階及淡海輕軌綠山線預計今年底完工，捷運營運總長度將達83.4公里，共66座車站，整體進度將達到56.8％。

今年將持續積極爭取中央核定萬大中和樹林二期財務計劃、環狀線二階段綜合規畫及汐止民生線綜合規畫，完成三環三線路網整體建置。

捷運局也說，環狀線第一階段通車後，新北市民搭乘捷運將不需再進入北市中心，從中和到板橋，時間將由12站47分鐘縮短至5站直達約15分鐘。

三環三線除服務新北市400萬市民外，也可擴大至大台北地區700萬市民，使以台北車站為中心的捷運路網，橫移涵蓋到新北市及桃園，串連北北桃生活圈，達成大台北一小時交通生活圈目標。

(中國時報)