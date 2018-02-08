北韓元首赴冬奧 聲勢壓老美

2018年02月08日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩派出名義上的國家元首金永南和其胞妹金與正率團出席平昌冬奧，層級硬是壓過美國代表團團長副總統彭斯。在德國梅茵茲（Mainz）的「玫瑰星期一」（Rosenmontag）遊行活動中，傳神的以紙雕作品描繪北韓領導人金正恩與美國總統川普手持飛彈、穿著尿布對峙。（路透）

南韓統一部7日表示，北韓通報的冬奧代表團名單顯示，最高領導人金正恩的胞妹金與正將出席9日的平昌冬奧開幕式，這是擁有「白頭山血統」的金氏家族成員首度踏上北緯38度線以南。金正恩此次一口氣派出元首級代表金永南、親妹妹與據傳曾是他親密愛人的玄松月，顯然是想透過心腹的親善攻勢，營造出兩韓民族一體、親密無間的氣氛。

金正恩親妹出席開幕式

本次北韓派出的代表團由名義上的國家元首、最高人民會議常任委員會委員長金永南領軍，現任勞動黨中央政治局候補委員與中央委員會宣傳部副部長的金與正也將於本月9日至11日訪問南韓。6日抵達南韓的藝術團部分則由三池淵管絃樂團團長玄松月負責領軍。

現年30歲的金與正是北韓已故領導人金正日的小女兒，與金正恩同為父親的第4任妻子高容姬所生。早在1996年至2001年間，她與金正恩化名假扮為駐瑞士大使館職員的子女，前往伯恩的國際學校學習英文、德文及法文。2009年，她正式投入勞動黨的工作，2013年開始擔任金正恩的私人秘書；2014年11月，北韓官媒朝中社透露她的職稱為「勞動黨中央委員會副部長」；2016年，她在勞動黨第7次代表大會上當選中央委員。2017年10月，她又當選為中央政治局候補委員，正式進入決策高層。

南韓統一部表示，北韓高級代表團由勞動黨、政府、體育界人士組成，此次訪韓旨在祝賀平昌冬奧盛大開幕。南韓政府將悉心安排，確保代表團此行順利。至於代表團訪韓日程等具體事宜，雙方政府將通過板門店聯絡管道，以交換文件的方式進行協商。

美警告祭最重經濟制裁

雖然此次訪問團級別最高者為團長金永南，但金與正的出席更具特別意義，因為這將是金氏家族成員首度踏上南韓領土。南韓統一研究院院長孫基雄表示：「金與正和金正恩同樣出身勞動黨領導血統，金與正作為代表團領袖，可向國內外突顯出金正恩本身的存在」。

美國副總統彭斯本周展開出訪亞洲行程，他7日前往東京參訪日本愛國者3型飛彈（PAC-3）基地，並與首相安倍晉三會面。會後彭斯與安倍召開記者會，指雙方已就「絕對不接受核武裝的北韓」、「要求相關國家勿被北韓的微笑外交給迷惑」達成共識，並確認美日韓必須合作對北韓施以最大壓力，他還預告，「美國近期內將發表對北韓最嚴苛且最具攻擊性的一連串經濟制裁」。

(中國時報)