正妹啦啦隊來了 發動魅力攻勢

2018年02月08日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓平昌冬奧將於9日登場。繼6日金正恩緋聞前女友玄松月領軍的藝術團搭乘郵輪抵達南韓後，北韓倒數第2批冬奧訪問團亦於7日上午搭乘巴士越過邊境抵達南韓，其中最引人注目、吸引大批媒體爭相拍照的，就是229名標榜「純天然正妹」啦啦隊員。

本批規模最大的代表團共有283人，其中包括229名啦啦隊員、29名跆拳道示範團員、21名記者以及4名北韓奧委會官員。啦啦隊成員年齡約20歲上下，平均身高為165公分，入境時穿著別有北韓國旗徽章的紅色長大衣、黑色皮草毛帽與毛領，看起來整齊劃一又賞心悅目。

面對記者提問時，她們大多只露出靦腆微笑，把表演細節相關問題交由領隊的北韓體育相金日國回答。

北韓的「正妹軍團」啦啦隊2002年在釜山亞運首次亮相，便成為目光「嬌」點，此後她們還曾2度前往南韓為選手加油，包括2003年的大邱世大運以及2005年的仁川亞洲田徑錦標賽。啦啦隊成員都是自北韓大學、藝術院校與各級宣傳隊中層層選拔，除外貌條件外，還須具備良好的家世背景，加入啦啦隊後也必須參加集訓，訓練各種表演技能以及禮儀，包括微笑及手勢都有規範。目前北韓的第一夫人李雪主也曾是啦啦隊成員。

據報導，北韓啦啦隊本次將為北韓選手、兩韓女子冰球聯隊比賽，以及南韓選手的部分比賽加油助威。她們的加油方式除了唱歌跳舞，還會帶動現場氣氛，邀請觀眾一同呼口號。

(中國時報)