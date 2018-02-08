川普閱兵 給中俄北韓好看

2018年02月08日 04:11 中國時報 劉屏 ／華盛頓7日電 ／華盛頓7日電

美國總統川普要舉行閱兵大典，地面有隆隆的戰車聲，空中呼嘯的飛機聲，這可是美國史無前例的大事。在美國，即使是「有人員無車輛」的閱兵，也是近27年前了。

消息傳出，從國會到輿論都有異議。有人問道，閱兵給誰看？是給北京、莫斯科、平壤看？幾天來，從白宮到美國國防部，都強調「閱兵是向保國衛民的將士致敬」，絕口不提外國。但是對照川普的一貫態度，這種推斷是很合理的。

從去年12月迄今，不論白宮發表的《國家安全策略報告》，國防部發表的《國防策略報告》，到媒體公布的《核武態勢評估報告》部分內容，無一不是主張嚴防中國大陸、俄羅斯、北韓。這幾國確實可能對美國造成威脅，也都曾與美國發生冷戰或熱戰。直到今天，距離北京不過900多公里處的首爾，有一位美軍4星（相當於國軍3星）上將坐陣，統率著數萬大軍，配備著全世界最精良的裝備，不但面對著全世界最不可測的北韓領導人金正恩，也防著當年「圍堵政策」下的敵人：大陸與俄羅斯。

川普與金正恩多次相互叫罵，還比誰的核武按鈕比較大、比較強。當北韓閱兵的鏡頭一遍遍的傳播至全世界，喜歡大顯威勢的川普如果也要閱兵，藉以證實「我的拳頭比你的大」，是很符合川普性格的。

川普6年中學在軍校就讀，高三那年還擔任實習連長，發號施令，好不威風。在軍校裡，穿著帥氣的制服舉行閱兵式，是例行的課目之一，川普手持指揮刀，領頭經過閱兵台。半個多世紀過去，或許川普沒有忘懷。在主辦世界摔角大賽的年代，開場時，川普大步走來，身邊總有幾位辣妹。這類場面的極致，當非閱兵莫屬。

川普去年7月訪問法國，在法國國慶觀賞閱兵，讚不絕口。到了9月，在聯合國遇到法國總統馬克宏，他再度談起閱兵，並強調要有坦克行進。11月訪問北京，看到軍禮歡迎式，他對大陸國家主席習近平表示印象深刻。

目前看來可能的閱兵日期是11月11日，那是第一次世界大戰結束紀念日，也是美國的退伍軍人節，今年剛好是一戰休戰100周年紀念，拿這個理由舉行閱兵，爭議可能少一些。由於各式裝備必須從外地運來，是筆很大的開銷，有一種推估謂需美金8百萬元（約合新台幣2.4億元）以上。不過，對於喜歡創造歷史的川普總統來說，這個小錢絕對值得！

(中國時報)