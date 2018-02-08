陸梵建交 就等習近平點頭

2018年02月08日 04:11 中國時報 陳君碩 ／新北報導 ／新北報導

近來陸梵建交傳聞不斷，前外交部長程建人昨受訪表示，陸梵建交幾乎就取決於中共總書記習近平點不點頭。對於兩岸在外交上的角力，程建人表示，領導人的主觀意志固然重要，但不能迴避客觀條件，台灣強調民主自由人權，但在國際政治上，更看重的還是國家利益和實力原則。

程建人昨受訪指出，早年教宗出訪要過境大陸上空不被允許，但2014年8月教宗飛機成功飛到大陸領空，教宗還獻上祈禱文，又如去年底陸梵合辦文物交流展覽，都顯示雙方關係更進一步；近日傳出主教任命問題達成共識，他認為雙方簽署協議只是遲早的事，「簽了之後，陸梵關係上最困難的問題也得到解決」。

程建人指出，梵蒂岡早在1971年中華民國退出聯合國時，就召回大使，顯見梵蒂岡一直都在意大陸感受，現在主教任命問題一旦解決，陸梵建交就端看習近平一個人。2月1日大陸剛實施《宗教事務條例》，要求宗教中國化，並積極引導宗教與社會主義社會相適應，因此習應會考量與梵蒂岡建交是否會衝擊國內治理問題，如果習覺得時機成熟，雙方建交應該就很快。

程建人還指出，台灣剩下的20個邦交國，對大陸而言，多一個少一個沒有太大意義，只有梵蒂岡不同，但今年恰逢台灣選舉年，他認為大陸也會考量，若此時拔掉台灣邦交國，是不是反而被民進黨作文章，變成選舉的助攻。程建人認為，兩岸、外交、內政，猶如「鼎」的三個腳，台灣想把外交處理好，必須凝聚共識，這也是領導人重要的責任。

(中國時報)