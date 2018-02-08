后豐命案 裁准再審即刻放人

2018年02月08日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

台中后豐大橋女老師命案，最高法院7日裁准再審，圖為2014年12月間，被告洪世緯的兒子到台中監獄外，為父親喊冤；右上為王淇政。（本報資料照片）

近年獲准再審案件

16年前台中后豐大橋陳姓女教師命案，死者男友王淇政及王的友人洪世緯因被控殺人，分遭判刑15年、12年6月定讞入獄。2人否認殺人並喊冤，王在多次聲請再審被駁回後抗告，最高法院認定，目擊證人證詞前後不一，全案有待調查，7日自為裁准再審，並讓王、洪立即出獄。創下司法首例。

最高院自為裁判創首例

本案遭監察委員質疑是冤案，並痛批偵審過程中「違背常理、離譜至極」。檢方提出2次非常上訴、1次再審都遭駁回，王淇政也提起再審，台中高分院駁回5次、最高法院撤銷4次，5年內在二、三審來回，冤獄平反協會也替王淇政進行救援。

2002年12月7日凌晨1點，陳女在后豐大橋墜橋身亡，檢方原認定是自殺，給予王、洪不起訴處分，但陳的家屬聲請再議，檢方後來找到目擊證人王清雲，他作證指當時在案發地點50公尺遠的地方準備捕蝦，目擊案發經過，並稱這是殺人案而非自殺案件。

證人9次證詞前後不一

王清雲稱，他看見王淇政從後面抱住陳女，洪世緯將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，他還聽到王男說「如果要分手，就要讓妳死，繼續交往的話，就把妳放下來」，檢方將他的證詞作為重要證據，將王、洪起訴，2人也被判刑確定入獄。

王淇政認為受冤向監察院陳情，法醫石台平也認定本案應是自殺案件，王委由律師聲請再審，但台中高分院認為根據法醫鑑定報告，死者為頭下腳上垂直墜橋，無從認定死者為自殺，且目擊證人經測謊鑑定，發現並無說謊反應，因此駁回再審，王不服提抗告。

最高法院分案後，由將捷運殺人魔鄭捷判死定讞的女法官黃瑞華承審，她仔細審閱相關證據及通聯紀錄發現，目擊證人王清雲前後有9次證詞；2004年1月14日前4次供詞，都說沒有聽到死者與被告王淇政吵架，也沒有看到死者如何墜橋，他與律師談話後卻大翻供，之後5次證詞都改稱清楚聽到死者與被告爭吵內容。

新證據已達可再審門檻

黃瑞華認為依卷證資料顯示，證人王清雲的證詞有很大瑕疵，並有可能受到汙染，合理懷疑原確定判決所認定的事實因此錯誤，由於這些新事實新證據已達可再審門檻，為讓案件早日進行再審程序，維護當事人權益，最高法院決定不再發回，自行裁准開啟再審程序，讓本案有重審的機會。

(中國時報)