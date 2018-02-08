家屬驚喜 盼司法真能還清白

2018年02月08日 04:11 中國時報 葉臻 、 馬瑞君 ／綜合報導 ／綜合報導

「弟弟能提早被釋放，真的感到非常意外」被控犯下台中后豐大橋殺人案被告王淇政的姊姊向媒體表示，這些年家人不斷上訴，已心力交瘁，每次期待落空，都是一次打擊，這次希望司法真的能還弟弟清白。至於洪世緯因表現良好已在2月1日假釋出獄，他的妻子也說，丈夫本就是清白的，如今獲得再審，相當高興。

最高法院昨裁准再審，也要求立即釋放2名被告，台中地檢署下午3時收到裁定書後，立即開出王淇政釋票，傳真給台中監獄及代執行的八德外役監，在八德外役監服刑的王淇政，下午接獲釋票後，3點53分離開外役監，據悉，王淇政因不知道可以當日獲釋，接獲釋票時非常驚訝。

其姊也轉述王淇政想法，她說，弟弟始終都說自己沒做，如果有做，願意拿命來換，卻這樣被冤枉，明明是沒有做的事情，卻從救人變成殺人犯，讓弟弟非常痛苦，度日如年。現在家人只想跟弟弟好好團聚，對於國賠及後續的訴訟，都交由律師處理。

八德外役監指出，王淇政遭判刑15年後，在2010年12月29日進入台中監獄服刑，隨後經過申請，在2016年6月14日進入外役監服刑，至今約1年又7個多月。

外役監表示，王服刑期間，在麥芽膏技訓班製作純手工古早味糯米麥芽膏，又因入獄前是醒獅團教練，有特殊專長，服刑期間曾因舞獅、戒菸、才藝、花燈等表現得到7次獎狀，服刑期間配合度高且表現良好，加上縮刑等，即將符合申請假釋條件。

對於最高法院裁准再審，台中高分院指出，等收到裁定書後會進行分案，展開審理，台中地檢署則表示，尊重最高法院裁定。

對於最高法院所謂的「新事證」，中部法界人士卻感到可疑，認為這早就被二審駁回再審；台中高分檢則強調，並非案件發回重審即是「冤案」，還是要看重新調查結果而定，將派員出庭。

(中國時報)