幼女遭性虐 母斥活該被訴

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中國時報
／桃園報導

在桃園市經營食品行的28歲王姓男子，去年11月因性虐待單親女員工的5歲女兒，被桃園地檢署依強制性交、強制猥褻等罪嫌提起公訴，桃檢偵辦後，認為女童母親在女童告知遭凌虐後，仍斥責女童活該，以2人有共犯關係為由，7日將她追加起訴。

28歲王男，2017年聘用單親媽媽當新店員工，假好心可以替她照顧年僅5歲的女兒，卻將女童當成性禁臠，還動輒毆打，甚至剃光頭磕頭百次直至流血，性虐時間長達近2個月。

女童母親原先因為王男是同志，以為他對異性沒有興趣，且王男又是老闆，因此放心讓他管教，沒想到，王男竟虐待女兒，甚至當著她的面要女童喝尿、磕頭，女童母雖有制止，卻沒有進一步的作為。

王男凌虐行徑，直至去年8月28日，店鋪隔壁經商劉姓婦人因發現女童全身多處紅腫瘀血，雙眼像被打成熊貓，長髮被剃成光頭，趕緊帶回店內關心詢問，王男見狀闖進店內要搶走女童，劉婦恫嚇報警後一切才東窗事發。

桃園地檢署去年11月依對未滿14歲女子施以凌虐後強制性交等罪嫌起訴，並求刑20年。

桃檢進一步調查發現，女童母親在把女兒交給王男管教之初，就知道王男管教方式近乎虐待，卻沒有將女兒帶回保護，甚至女兒告訴她王男會要她學狗爬、若不小心睡著就會打她、洗澡時還弄痛她、賞她耳光讓她聽不見等行為時，竟冷冷表示「你活該」，認為女童母親與王男有共犯關係，7日將她追加起訴。

(中國時報)

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