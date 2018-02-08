南港往返羅東 計程車共乘

2018年02月08日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北往返宜蘭更方便！北市公運處推出首條跨縣市「計程車共乘路線」，2月10日起上路，只要2人以上共乘計程車，從南港轉運站往返羅東轉運站，6月底前可享優惠價，每人單趟只要250元，還送100元限量伴手禮禮券，比起搭乘客運，通勤時間可節省20分鐘，民眾可多加利用。

送100元限量禮券

台北往返宜蘭人潮多，每到假日平均一天有5000人次搭乘客運，為了疏運需求，公運處核定南港、羅東計程車共乘路線，由皇冠大車隊取得經營權。民眾可在捷運南港站1號出口外乘車，共有3席候車格位；羅東乘車處則在站東路與傳藝路3段路口西南角，共乘時間為上午6點到晚上11點，車身均有辨識標示。

民眾平時從南港搭乘計程車到羅東，跳表約要1400元，現在業者祭出優惠，2月10日到6月底間，每人單趟只要250元；7月後若無其他優惠方案，將依原路線核定金額收費，單趟車資為1200元，2人共乘每人600元，3人共乘每人400元，4人共乘每人300元，5人以上共乘每人250元，愈多人搭乘愈划算。

車程縮短至50分鐘

公運處表示，台北到宜蘭客運班次多，單趟票價約110元，不過從南港到羅東中途有2站下車地點，車程約70分鐘；若共乘計程車直達羅東，單趟車資只收250元，還可將車程縮短到50分鐘，且共乘民眾可協調是否提早出發，司機最多等待20分鐘就會發車，不必擔心行程遭拖延，初期約有100輛車專營共乘路線。

(中國時報)