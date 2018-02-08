整頓髒亂 後巷蛻變藝術長廊

2018年02月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市積極建設汙水下水道工程，接管率從原本36.1％提升至84.7％。（葉德正翻攝）

後巷一向予給人髒亂、狹窄的印象，新北市升格後，努力提升汙水下水道接管率，從原本36.1％提升至84.7％，增加幅度冠居全國，並在接管同時整頓後巷環境，加上在地居民、里長創意，讓髒亂點搖身一變成了充滿藝術氣息景點，提升生活品質。

河川水質變好了

新北市升格後，積極建設汙水下水道工程，截至2018年底已投入273.5億元，7年來汙水接管率從原本的36.1％提升至84.7％，接管戶數由35萬1745戶成長至84萬3843戶，成長近50萬戶，目前包含雙和、泰山、樹林、鶯歌等地區全面施工中，預計年底接管率可超過九成。

新北市水利局指出，隨著汙水下水道用戶接管數增加，新北市河川水質多年來已明顯改善，市府不僅接管汙水下水道，接管過程也能藉此拆除違建，清空防火巷，與在地里長與居民合作，透過彩繪等方式美化給人陰暗、惡臭印象的後巷。

192條後巷綠美化

目前已完成192條後巷美化，也透過後巷彩繪，發掘更多屬於當地的歷史與文化資源，展現新北市與其他城市截然不同的汙水下水道工程成果。

以中和廟美里為例，當地的廟子尾溝渡船頭的文化及歷史，透過彩繪呈現於牆面上，讓民眾行經的過程中，透過漫步的方式了解當地的過去及變遷。

而在永和安和里及民治里，因瓦 溝文化與當地居民生活息息相關，透過彩繪出瓦 溝渠意象方式，述說瓦 溝周邊從鄉村到城市、自然景觀到生態人文等不同景觀變遷；過去是製鼓重鎮的新莊仁愛里，透過彩繪出許多與鼓相關的技藝，展現出當地的人文及歷史。

新北市水利局指出，目前已完成後巷用戶接管工程鄰里，如有意願可以由里長與新北市政府水利局聯繫登記申請後巷美化。

(中國時報)