年節採買 看清標價免糾紛

2018年02月08日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

春節將至，市場上蔬果、雞鴨魚肉需求量大增，為避免商家偷斤減兩，桃園市消保官與經濟部標檢局人員抽查市場磅秤，赴大園區第一市場及道路周邊商家、竹圍漁港等地，抽查磅秤共154具，結果全數合格。消保官提醒，採購年貨除應看清價格及計價方式外，更應注意品質及標示，勿購買標示不全來源不明食品。

消保官邱玉霞說，抽檢時發現有些磅秤顯示的量低於標準值，原因是擺放磅秤的位置不平，誤差雖然在法定公差範圍內，標檢局人員當場指導攤商調整磅秤擺放位置，使磅秤顯示的量與標準值一致。

市場磅秤抽查 全合格

另外，抽檢時也發現有蔬果攤商僅標示價格，但是未標明計價單位，已要求立即改善，避免引發消費爭議。邱玉霞表示，各市場都有標準秤，消費者若對斤兩有疑問，應當場向攤商反映，用標準秤再秤1次，確認重量及價錢。

過年期間民眾免不了採購糖果、瓜子等乾貨，因為各攤商標價方式不同，有論斤計價，也有以1包或1個計價，香菇、干貝、魷魚等乾貨通常以兩計價，糖果則以公克計價，且進口或國產價格差距大。最常遇到消費糾紛就是計價單位不一，且進口或國產價格差距大，消費者購買時需張大眼睛。

有消費問題可撥1950

邱玉霞提醒，購買年貨除應儘量選購商譽良好、包裝完整及有標示的食品，若屬於散裝食品，則應標示產地及品名，並依標示方式保存及儘快食用，若有消費問題，可撥打全國消費者服務專線1950。

(中國時報)