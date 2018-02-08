東門4連棟街屋 拆一半卡住

2018年02月08日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市「東門吳汝祥4連棟街屋」在拆毀中被攔截，登錄歷史建築，磚塊欲墜、粉塵邊飛，搭起黑色塑膠罩，一旁街屋都是商業招牌占據整個立面。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局7日召開文化資產審議，陷入官司僵局的鹿港金銀廳，決議再延長暫定古蹟期限1次；被拆毀泰半的彰化市東門吳汝祥4連棟街屋，去年被登錄歷史建築，爭取限縮範圍進行立面保存被駁回；至於縣定古蹟彰化市農業倉庫的修復及再利用計畫則過關。

鹿港金銀廳 繼續暫定古蹟

文資法修改後，任誰提報就要列冊追蹤後，彰化縣也發展出史前召開最頻繁的文資審議委員會，提報案子一籮筐，理由不一而足，有的只有幾句話，有的一大冊，都得排進議程。7日召開審議共11案，鹿港「鹿港金銀廳」決議再延長暫定古蹟，基礎調查也被判不足，再行審議。

飽受爭議的彰化市東門吳汝祥4連棟街屋在怪手拆毀當頭被擋，去年5月登錄歷史建築，鄰近商家，眼見建築磚塊搖搖欲撞、地震、風一吹過就直冒粉塵，圍上鐵皮、塑膠套，視覺景觀差不可言，哀怨「要拆、要修復，趕快辦一辦，拖下去成何體統？」

農會百年穀倉 再利用過關

屋主爭取限縮保存面積，進行立面保存，方便後續作業，審議會上被駁回。委員理由是，保存不是基於建築精美，是因為吳汝祥是歷史人物，「雖然多數人並不知道」。

差點被拆毀的彰化市農會百年穀倉，則通過未來再利用計畫，依程序辦理後續修復規畫費約195萬元，預估未來修建朝向新、舊並陳，至少得投入8000萬元。

另「永靖省心堂」指定縣定古蹟、「二水驛站」登錄歷史建築和「二水驛長宿舍」等，錄範圍都待再丈量和調查，「和美大月眉陳合興古厝」登錄歷史建築。「南郭宿舍5號、5-1號列冊追蹤審議案」則進入指定或登錄審查程序。

此外，「秀水繼生醫院古宅」、芬園鄉舊社村中興路「林家老宅」經審議不予登錄。

(中國時報)