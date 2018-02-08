東門4連棟街屋 拆一半卡住

彰化市農會百年穀倉被拆毀，年前通過指定彰化縣古蹟，7日文化局召開文資審議，通過修復再利用計畫。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導
彰化市「東門吳汝祥4連棟街屋」在拆毀中被攔截，登錄歷史建築，磚塊欲墜、粉塵邊飛，搭起黑色塑膠罩，一旁街屋都是商業招牌占據整個立面。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局7日召開文化資產審議，陷入官司僵局的鹿港金銀廳，決議再延長暫定古蹟期限1次；被拆毀泰半的彰化市東門吳汝祥4連棟街屋，去年被登錄歷史建築，爭取限縮範圍進行立面保存被駁回；至於縣定古蹟彰化市農業倉庫的修復及再利用計畫則過關。

鹿港金銀廳 繼續暫定古蹟

文資法修改後，任誰提報就要列冊追蹤後，彰化縣也發展出史前召開最頻繁的文資審議委員會，提報案子一籮筐，理由不一而足，有的只有幾句話，有的一大冊，都得排進議程。7日召開審議共11案，鹿港「鹿港金銀廳」決議再延長暫定古蹟，基礎調查也被判不足，再行審議。

飽受爭議的彰化市東門吳汝祥4連棟街屋在怪手拆毀當頭被擋，去年5月登錄歷史建築，鄰近商家，眼見建築磚塊搖搖欲撞、地震、風一吹過就直冒粉塵，圍上鐵皮、塑膠套，視覺景觀差不可言，哀怨「要拆、要修復，趕快辦一辦，拖下去成何體統？」

農會百年穀倉 再利用過關

屋主爭取限縮保存面積，進行立面保存，方便後續作業，審議會上被駁回。委員理由是，保存不是基於建築精美，是因為吳汝祥是歷史人物，「雖然多數人並不知道」。

差點被拆毀的彰化市農會百年穀倉，則通過未來再利用計畫，依程序辦理後續修復規畫費約195萬元，預估未來修建朝向新、舊並陳，至少得投入8000萬元。

另「永靖省心堂」指定縣定古蹟、「二水驛站」登錄歷史建築和「二水驛長宿舍」等，錄範圍都待再丈量和調查，「和美大月眉陳合興古厝」登錄歷史建築。「南郭宿舍5號、5-1號列冊追蹤審議案」則進入指定或登錄審查程序。

此外，「秀水繼生醫院古宅」、芬園鄉舊社村中興路「林家老宅」經審議不予登錄。

(中國時報)

年節採買 看清標價免糾紛 活化人力 雲縣府提農夫打工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。