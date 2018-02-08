活化人力 雲縣府提農夫打工

雲林縣農業人力老化嚴重，菜田缺工最嚴重，一年四季都缺。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

農業勞力缺工嚴重，農委會日前宣布將開放合法外勞空閒時可到農田打工，但法令鬆綁曠日廢時，企業主也不滿，此案卡關。雲林縣政府新提出「人力活化團計畫」，讓自耕農農閒時打零工，時薪140元計算，勞工處認為仍應引進農業外勞，也提案雲林縣試辦引進農業外勞。

雲林縣外勞人數眾多，農業人力缺工也特別嚴重，行政院長賴清德上月到雲林傾聽意見，同意雲林縣試辦工廠外勞休假可到農田打零工。

放伴時薪140元起

不過，合法外勞到農田打工涉及就業服務法須修法鬆綁，企業主對於「外勞AB工」也持反對態度，勞動部與農委會對此案有歧見，已經暫緩。

但雲林縣一年四季都缺工，人力缺口無法再等政策拍板，縣府農業處新提出人力活化團計畫，讓有農保身分的自耕農能在農閒時打零工，該作法在農村由來已久俗稱「放伴」（互幫），時薪以勞基法最低時薪140元計算。

農業處指出，人力活化團由縣內12個鄉鎮市農會統籌，扮演人力銀行庫角色，預計3月1日上路，預估可解決人力荒20％至30％。此項計畫向農委會申請700萬元補助經費。

可解決30％人力荒

農業處農業輔導科長蔡蘭芬表示，雲林縣2017年已有土庫、大埤、元長、北港、二崙、莿桐、虎尾等7鄉鎮開辦農業耕新團（簡稱農務士）計畫，提供漂鳥返鄉青農作中學機會，今年農委會同意再增台西、林內兩鄉。

另外，縣府勞工處認為若不開放農業外勞緩不濟急，日前已正式向勞動部提案申請開放100名農業勞工到雲林縣專業務農，盼3月能讓雲林縣試辦上路，若成效良好再增加人數。

(中國時報)

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