泰山村民 告刀鋸廠環評造假

2018年02月08日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

福鑫農具公司在高樹鄉泰山村興建刀鋸工廠，目前已經動土。一直反對設廠的泰山村守護家園環保自救會7日到屏東地檢署門口，按鈴控告福鑫涉嫌於環評書造假誤導環評通過，要求撤銷環評。福鑫則強調一切遵守法令設廠，自救會要告就去告。

自救會要求撤銷環評

福鑫在長治鄉的廠區已運作36年，因屬農業用地，臨時工廠登記證即將到期，因此尋覓新址遷廠。3年前找到泰山村1.3公頃的鄉村丁種建築用地，決定在此落腳，也陸續通過環評、申請建照核准，並開始動工。

不過居民質疑高樹全鄉均為水源保護區，為何可在此設立工廠？縣府強調，工廠產業類別為金屬刀具及手工具製造業，屬「低汙染事業」，基地也非位於「飲用水」水源保護區，環評及申照過程一切合法。

目前廠房已開始興建，自救會仍希望能阻止工廠完工運作，繼續蒐集相關證據，7日到地檢署按鈴控告，指出福鑫在環評書內容，涉嫌隱瞞其製作刀鋸過程，有高周波熱焠火處理，及金屬表面處理，已違反相關法令，要求縣府撤銷其環評。

自救會傅立青表示，根據福鑫在阿里巴巴網站上的產品說明，產品有鍍鉻、高壓熱處理等製程，但環評書上卻無，不但違反法令，也涉嫌偽造並誤導環評通過，要求調查不法並撤銷環評。

福鑫稱用高標準設廠

福鑫總經理黃松光表示，公司產品電鍍是交給外包廠商，並非廠內處理；廠內也只有隔離加熱，無所謂的高周波或高壓熱處理。他強調，新廠無排水、無噪音、無煙塵，全都高於環保標準，未來會持續和鄉親溝通，做好敦親睦鄰。

縣府環保局長魯台營強調，環評書造假是很嚴重的，違反環評法是犯罪，會移送法辦，廠商真的會傻到偽造環評書？未來工廠完工運作，環保局會前往稽查製程是否超過環評項目，若有違法一定會按法律處理，他也尊重自救會有提告廠商的權利。

(中國時報)