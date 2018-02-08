小年夜、初五 台北轉運站站外下客

台北轉運站春節期間實施站外下客說明示意

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中國時報
／台北報導

下周就是農曆春節連假，台北市市區幹道和商圈周邊交通已變得壅塞，北市公運處預期，小年夜起會陸續出現返鄉人潮，為避免車站瞬間湧入大客車潮，台北轉運站14日、20日下午3點到晚上10點將實施「站外下客」，在轉運站周邊的台北車站增加2處下客地點，並加派警力取締違停車輛。

春節返鄉人潮多，公運處評估14日小年夜及20日初五收假日為轉運站運量高峰，部分國道客運路線將在下午3點到晚上10點實施站外下客，其中和欣（台南路線）、阿羅哈客運改在台北車站西三門臨時停靠區下客；國光客運（彰化以南，除南投外路線）改為台北車站東三門停靠下客。

公運處表示，該2處下客地點除國道客運外，禁止其他車輛臨停，搭乘和欣、阿羅哈和國光客運的民眾，應事前告知接送親友，避免改變下客地點影響返家行程。實施站外下客期間，北車西三門、東三門周邊會增派交警，加強驅離和取締違停車輛。

另外，部分國道客運在承德路、鄭州路、捷運北門站等3處，本就有站外下客點，現有常態路線將維持不變；台北車站（承德）停靠區除現有路線外，再增加和欣客運7511路線停靠下客。

公運處提醒，春節期間，台北車站周邊的忠孝西路、中山北路、重慶北路及南京西路等範圍內交通流量大，民眾盡量避開該區域道路，尤其南京西路、市民大道等，請改走替代道路。

(中國時報)

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