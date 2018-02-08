花蓮震災 桃苗市府捐薪籲送暖

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中國時報
／綜合報導

花蓮震災，各地特搜隊前往花蓮投入救災，桃園市長鄭文燦與苗栗縣長徐耀昌也分別捐出1月及1日所得，並呼籲大家響應送愛心。

鄭文燦捐出1月所得、市府各局處長捐出1日所得，約34萬多元，新聞處長張惇涵7日表示，為了協助花蓮的鄉親重建家園，市府包括副市長、祕書長、副祕書長、及各局處首長則捐1日所得，至「花蓮縣社會救助金專戶」，投入後續賑災及災後重建工作。

張惇涵表示，除官方派出搜救隊協助救災外，桃園市的民間團體也踴躍前往花蓮，投入救災工作，已經抵達花蓮集結的包括吉普車救援協會、迅雷救援協會、災害醫療發展協會、一搜義消、四搜義消、急難救援協會等團體，共出動14車38人。

市府呼籲，除了市長率市府團隊捐款外，也鼓勵市民朋友共同響應，為花蓮加油。

花蓮震災捐款專戶資訊如下：

郵政畫撥帳號：06533981，戶名：花蓮縣社會救助金專戶（賑災指定捐款）。

花蓮6日深夜地震災情嚴重，苗栗縣政府7日清晨除調派8名特搜隊加入搜救行列，徐耀昌另捐款1日薪水，並呼籲縣府員工、企業發揮愛心踴躍捐輸，協助花蓮賑災、復建。

徐耀昌7日指示祕書長陳斌山督導各局處確實了解地震有無造成苗縣災情，經了解，除部分學校磁磚剝落或些微裂損，無重大災情。

徐耀昌另指示，農曆年前相關節慶活動或記者會都暫停或延後辦理。

(中國時報)

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