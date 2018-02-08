新聞透視－遲不引進農業外勞 是真無能

2018年02月08日 04:11 中國時報 周麗蘭

農業缺工問題由來已久，不見政府提出有效辦法，只見各種行不通的理由，農委會、勞動部很清楚特定縣市試辦引進農業外勞才是正辦，一再閃躲迴避問題是無感還是無能？

蔡政府上任強力掃蕩逃逸外勞，抓到的「犯案」地點不是噁心髒臭的工廠就是豔陽下的農田，因為這些行業怎麼找也找不到便宜的台灣勞力。

雲林縣府曾7度行文勞動部開放引進農業外勞，全遭以損害本籍勞工工作權益為由打回票，比對去年逃逸外勞被取締到的工作地點就可知，若有本勞可用，農民需要鋌而走險半夜種菜嗎？何況逃逸外勞下田的日薪1200元至1500元，並不比台勞低。

國土計畫今年5月就要上路，雲林縣被歸類農業發展地區，第一類農業用地達6萬2999公頃，占全縣耕地面積一半以上，先不說公平不公平，農業人力荒火燒眉毛，沒台勞也沒外勞，耕地是要等著長雜草？

2015年國民黨執政時農委會就已評估開放農業外勞可行性，2018年了還在評估！裝聾作啞莫甚於此，若不是農業產值太低、選票太少吸引不到政府關注眼光，就是政府顢頇無情也無能。

農委會去年以來風風火火推動農事服務團，花拳繡腿也好，障眼法也好，倘若真行得通，雲林縣府還需要繞遠路一再籲請開放農業外勞？多管齊下是好的，但不能自欺欺人。

(中國時報)