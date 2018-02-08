新聞透視－人民不信任政府 才是問題癥結

2018年02月08日 04:11 中國時報 潘建志

福鑫在泰山村興建刀鋸工廠，迄今符合相關法令，卻仍遭村民強烈反對，突顯出最大問題就是「人民對政府的不信任」，因過去有許多政府把關，卻仍出問題的狀況；加上民眾環保觀念提升，法律對汙染者的處罰過輕等，都是造成人民不信任感的原因。

近年來農地違法濫建、空氣汙染、廢棄物隨意傾倒掩埋等問題層出不窮，幾個指標性汙染、破壞環境事件，違法者不是免罰就是輕罰，造成的問題卻由整個社會承擔，也讓人民有政府無力保護環境，法律保護違法者的感覺，因而產生強烈不信任感。

環保及開發孰輕孰重，一直是兩難問題，台灣早就脫離只要「顧腹肚」的年代，追求更好的生活品質，而良好的環境則是最基本的，沒有好的空氣、土地、水，一切都是侈談，任何更先進、高級的物質都是空的。

當然環保及開發也不一定是全然對立，做好土地規畫，工廠設立在工業地，並確實管理，將汙染減到最低。以福鑫為例，泰山村地處偏遠，福鑫為何選擇到此設廠，而非工業區？總經理黃松光說出最大原因就是「土地便宜。」

政府不應放任土地成為炒作物，讓想要拚經濟的企業無地可用，工業地成為投資物而非生產物，落實「閒置工業區強制買回機制」，否則只會造成更多環保衝突對立，及產業不振的惡果。

(中國時報)