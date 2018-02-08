桃園消防改革 設備大更新

2018年02月08日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

新屋保齡球館造成消防員6人殉職，家屬在冷風中於市府前靜坐1天1夜，終於盼到與市長鄭文燦面對面溝通。鄭文燦表示，他與消防局同仁以將心比心、感同身受的態度，深自反省並從中記取教訓，也提出消防改革及消防精進措施，隨後靜坐人員撤離。

消防局長胡英達多次與家屬溝通，不過家屬仍堅持見到市長，協調後，家屬與鄭文燦終於見到面，家屬希望紀念碑能設在事發地原址，鄭文燦指出，由於事發地為私人土地，消防局已規畫在八德的消防訓練中心暨防災教育館設立紀念碑。

事發後，桃園市也提出多項檢討改革，包括在4年內增補人員近50％，更新車輛99輛，並提升裝備器材，個人裝備方面，包括消防衣、消防帽2套，熱顯相儀每個分隊2組，並配備光索，同時也更新的高效能消防車，在泰豐輪胎廠大火、中油煉油廠大火，皆發揮作用。

為了不再讓新進人員直接進火場，消防局設立消防訓練中心進行模擬訓練，新人具有更多火場經驗，並採資深與資淺同仁混合編組，在火場安全管制上也更加嚴格，採團進團出，保護每個消防員的安全。

市府表示，籌設過程中邀請新屋大火殉職弟兄家屬參與，並決定在防災教育館設置紀念碑，記載事件過程，作為深切的紀念、教訓與反省。

家屬提出相關主管未被處分，鄭文燦說明，市府將救災指揮官湯佳興違移交公務員懲戒委員會，懲戒記過一次，改調非主管職務，考績不得考列甲等，不發給年終獎金。

至於地檢署審理新屋大火案不起訴處分，市府將通聯紀錄、無線電紀錄等所有原始資料，完整移送地檢署進行偵辦，查明是否有人為疏失，整個火災調查報告過程透明公開。

(中國時報)