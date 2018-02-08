好萊塢演員險截肢 東馬救回

2018年02月08日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

曾演過「魔鬼戰將」等近200部好萊塢電影的加拿大籍資深演員尼克（Nick Mancuso）隻身來台度假，因身體不適到台東馬偕醫院急診，檢查出雙腳血管阻塞恐截肢，院方以最先進的心導管手術方法順利搶救，7日的出院慶生會上，尼克哽咽地說「我又可以走路了，我相信這是個奇蹟」。

「我是個演員，拍過好幾部電影，但是生命並非1場電影，死亡是非常真實的」，尼克受朋友邀請，隻身來台度假、寫作，因病情嚴重，與死亡擦身而過，7日的出院慶生會上，他感謝台東馬偕醫院團隊，搶救他的雙腳及生命，將來未來若有機會一定帶著他的攝影團隊來台灣拍攝這段讓他重回健康，及令他感恩的過程。

尼克到台東第2天就因血糖過高及雙腳傷口感染，住進台東馬偕醫院，院方檢查出他的雙腳血管嚴重阻塞，傷口還有蜂窩性組織炎等，病情相當嚴重，尼克原本想回加拿大治療，但是院方評估，若是延誤治療，可能會壞死、截肢，甚至斷送生命，勸他留下來治療。

來自異國的尼克於1月19日住院，在舉目無親，毫無資源情況下，馬偕社工透過加拿大辦事處與家屬溝通後，動員了心臟等多科醫師團隊，提供全面服務，並以最先進的心導管手術打通血管，成功救回他的雙腳。

尼克開心又感動的說，他有個19歲的兒子，如果沒有大家的幫忙，他兒子可能會失去父親，現在又可以走路了，也不用打胰島素了，他相信這是奇蹟。

(中國時報)