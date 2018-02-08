首長捐款 選舉活動暫停

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中國時報
／台南報導

「花蓮的苦，台南也曾經歷過！」時隔2年，同樣發生於0206的花蓮強震，讓曾遭受地震襲擊的台南市民，格外能夠感同身受，代理市長李孟諺也將捐出1個月近20萬薪水，協助花蓮後續搜救及災後復建工作，他同時呼籲各界愛心相挺，協助花蓮度過難關。

兩年前維冠大樓倒塌，傷勢最重的生還者洪家益則鼓勵花蓮受災戶堅持下去，一切都會平安。洪家益說，前天深夜地震發生時，緊握妻子楊惟甯與兒子的手穩定心情。他還說，6日白天沒有任何地震周年的想法，沒想到深夜竟又發生地震；如今心情較為平復，也希望花蓮災民堅持下去，一切都會平安的。

台南市議會議長賴美惠、副議長郭信良與議會各黨團，7日共同發起所得1日捐響應賑災。賴美惠表示，2年前台南市0206地震災情歷歷在目，今年同樣又在農曆春節前發生強震，因此特別能夠感同身受，希望災民早日重建家園，同時也謝謝辛苦參與救災的伙伴們。

藍曬圖文創園區26家業者繼2年前主動發起捐商品義賣後，今年再度集結眾人之力，本周末率先義賣，並趕製狗年祈福卡於春節推出，為花蓮災區盡一分心力。

花蓮強震傳出多人傷亡，參與民進黨2018台南市長初選的6名選將感同身受，7日全都宣布暫停選舉活動，暫停時間不一。其中，陳亭妃將捐款1個月所得，黃偉哲、顏純左則各捐10萬元。

民進黨嘉義縣長初選兩位參選人翁章梁和張明達7日在花蓮地震發生後，皆主動邀請團隊成員捐款，其中翁章梁團隊募資10萬元，張明達團隊募得12萬元，都將捐款給花蓮縣政府賑災指定專戶，也希望拋磚引玉，對花蓮表達一分心意。

(中國時報)

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