新住民小提燈 圓滿喜氣

2018年02月08日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣有來自多國的新住民姐妹，今年台灣燈會，縣府特地規畫出「新住民燈區」，以新住民文化在台灣開花結果為精神，取名為「嘉義新花園」，7日燈區發表會上，新住民導演阮金紅形容姐妹們花了很多時間討論，與縣府合力規畫出新住民燈區的加值服務和表演，不只讓姐妹過年有回娘家的感覺，燈區內還有多國文化內涵，讓遊客從不同面向接觸有新住民文化，感受充滿趣味的賞燈經驗。

嘉義縣獲移民署補助948萬元建置新住民燈區，昨縣長張花冠與移民署副署長鐘景琨、副縣長吳芳銘等多位新住民共同點燈，表示新住民燈區以日常生活中不可少的「食、衣、住、行、育、樂」為主題，結合東南亞6國傳統特色和高科技技術，打造「7大藝術特色燈組」、「4大培力生活體驗」及「3大特色活動」，讓民眾不只欣賞花燈，也能和燈具近距離互動。

為新住民燈區特別設計的「花好嘉圓小提燈」昨也搶先曝光，結合越南、印尼、菲律賓、柬埔寨、泰國、緬甸和台灣國花梅花、嘉義縣花玉蘭花所設計成的美麗花球提燈，既圓滿又喜氣，紅火意象意謂帶給大家新年的美好祝福。

新住民燈區更別出心裁設計生活體驗攤位，讓新住民展現一技之長，提供美甲彩繪、美容美髮和紓壓按摩等免費服務，以及異國美食、6國特色服飾和傳統童玩體驗等，再加上水燈祈福、創意踩街和東南亞特色文化表演，民眾逛燈區就像進行一場異國文化洗禮。

(中國時報)