泰雅口傳語典 出書保文化

2018年02月08日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

泰雅族以口述或吟唱的方式，保存祖先的歷史，這種方式又稱為Lmuhuw。復興區泰雅族耆老Watan Tanga，花了4年時間蒐集相關資料，並發表《Lmuhuw語典：泰雅族口述傳統重要語彙匯編》，希望年輕一代也了解祖先的傳統。

Watan Tanga表示，透過Lmuhuw，我們思考過去祖先的內容、智慧，但是Lmuhuw中，有很多是很難的字眼，現在算是幾乎失去的語言，透過語典的出版，讓後人也能了解Lmuhuw的內容。

他又說，泰雅族沒有無文字書寫系統，社群規約、歷史記憶與文化傳承的媒介偷透過祖先流傳的語言，藉由口語敘述或歌謠吟唱的方式代代相傳。而這套方式就稱之為Lmuhuw。

Watan Tanga補充，Lmuhuw在泰雅語意指「穿、引」，是藉傳統吟唱，述說泰雅族賽考利克語族MKbuta、MKyaboh和MKayal，這3大祖先翻越松嶺，穿越一山又一山，來到思源啞口，再分散至各大流域，並透過吟唱的方式傳承。Watan Tanga說，這種特殊的吟唱方式，在其他原住民部落並不多見，是台灣文化瑰寶。

花了4年時間，Watan Tanga說，過程訪談許多了解傳統知識的耆老，並了解各社群對Lmuhuw的概念與認知，進而多方收集Lmuhuw的單字與詞條。他又說，蒐集的過程，逐步了解社群部落方言的語音或辭彙的意義。經過整理後，年輕一代更容易了解Lmuhuw的內容。

復興區長曾志湘表示，文化消失，等同種族滅絕。感謝Watan Tanga為保存泰雅文化的特殊貢獻，也希望族人們一起保存傳統語言。

(中國時報)