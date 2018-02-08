潮州肉鴨場 確染H5N8禽流感

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中國時報
／屏東報導

潮州鎮1處肉鴨場6日確染H5N8亞型高病原性禽流感，為今年全台亞型禽流感首例，幸該場早在5日確診為H5禽流感時已完成撲殺3136隻肉鴨並進行場區消毒作業，初步抑制疫情擴張，且肉鴨數少也未影響到民生所需，但因該區無圍場，疫情仍要持續追蹤。

屏東縣動物防疫所表示，發生疫情的飼養肉鴨場，雖然有禽舍等設施，但禽舍周邊並沒有圍網，且飼料槽也為開放式飼養，此相當容易引來後野鳥覓食而帶來新病毒，防檢局為此會持續追蹤病毒來源、去向，而依目前情勢研判，初步已抑制疫情擴張。

動物防疫所指出，該肉鴨場在1月31日申請上市前檢驗禽流感，經防疫所送驗檢體後，2月5日確診發現有H5亞型高病原性禽流感，當日即依標準作業程序啟動防疫機制，完成撲殺3136隻肉鴨及場區清潔消毒作業，而檢體經核酸分析後，6日確診為H5N8，為今年全台首例。

動物防疫所所長李永文表示，該禽流感疫情在發現是H5時，已做足「消毒工作」，除在防疫上啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣訪視及周邊消毒工作、確認無病毒活動外，也啟動執行運禽車輛消毒，加強水陸禽飼養密集的高風險鄉鎮養禽場周邊消毒工作。

他強調，疫情的傳染來自四面八方，很多外來因素是自身無法監控的，但自己的防護措施一定要做好，才能達到事半功倍的防疫效果，因此強烈建議飼主應加強非開放式型態飼養，才能杜絕外患。

(中國時報)

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