後生添手團 打造浪漫台3線

客委會副主委楊長鎮（後排右五）、苗栗縣副縣長鄧桂菊（後排左五），與青年共同為後生添手團工作站揭幕。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府結合客委會的「後生添手團」計畫鼓勵青年返鄉，7日在大湖地區打造添手團駐地工作站，藉由青年進駐與在地居民分享地方的發展歷史與未來藍圖，希望營造浪漫台3線明珠。

縣府積極推展青年返鄉政策，結合「後生添手團」計畫，繼三灣、頭份之後，在大湖地區成立苗縣第三處後生添手團駐地工作站，以透過青年進駐方式，與在地居民分享地方發展歷史與未來夢想藍圖，合作打造社區亮點。

大湖地區後生添手團青年駐地工作站設在南湖二橋旁義和村南昌路41號，由聯大客家學院與當地返鄉青年所組成的「返青富民聯盟」共同合作，聯大提供在地客家文史、產業品牌、地方觀光推動等學術與實務經驗，輔導返青富民團體的青年深耕地方。

大湖駐地工作站7日由副縣長鄧桂菊、客委會副主委楊長鎮、縣議員楊恭林、陳春暖、大湖鄉長胡娘妹、聯大客家研究學院院長晁瑞明及縣府勞青處長彭德俊等人共同揭牌，駐地青年亦宣示翻轉大湖家鄉的決心。

鄧桂菊說，駐地工作站串聯三灣、頭份添手團的資源，讓大湖在未來可凝聚地方力量，創造有利返鄉青年就業、創業的空間與環境。她說，後生添手團是由下而上的計畫，透過地方論壇聽取在地民眾的想法與做法，推動環境改造、提升產業、促進傳統商品加值，翻轉故鄉呈現新面貌。

(中國時報)

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